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فن

بالصدفة.. كارول سماحة: سعيدة بمشاركة الفيلم اللبناني في مهرجان الإسكندرية

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 07:01 م
كارول سماحة
كارول سماحة
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عمر صبحى
نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة صورة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وعلقت "كارول" علي الصورة قائلة: "سعيدة جدا لمشاركة الفيلم اللبناني بالصدفة في مهرجان اسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط .. كما سعيدة جدا بـ لقاء الصحافة المصرية والعربية الليلة".

وحقق كليب "bon voyage" لـ الفنانة اللبنانية كارول سماحة، 6 ملايين مشاهدة على موقع "يوتيوب"، منذ طرحه في الأول من يوليو الجاري.

‏"bon voyage" لـ الفنانة كارول سماحة، من إخراج: بتول عرفة، وشارك في كتابة الكلمات: السورية كاملة خير، وكارول سماحة، والفرنسي لايون، وشارك في التلحين: الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف، وتوزيع: دي جي يوسف.

وتلقى الفيديو كليب "bon voyage" لـ كارول سماحة، إشادات كبيرة من قبل الفنانين والجمهور، لما حمله من فكرة جديدة.

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