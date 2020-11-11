يرفع وعي المجتمع وآلاف الشباب بخطر المخدرات.. تعرف على أنشطة بيت التطوع بجامعة حلوان

افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، "بيت التطوع " بجامعة حلوان كمقر لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالجامعة .





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ويستهدف بيت التطوع توعية ما يقرب من (3 آلاف) شاب وفتاة بمخاطر المخدرات سنويًا مع استقطاب ما يقرب من (3 آلاف) شاب متطوع لينضم كل عام لأنشطة الرابطة التطوعية للصندوق والتى وصل قوامها الآن إلى ما يقرب من (29 ألفا و500 " شاب فى كافة المحافظات .





ويمثل الطلبة الجامعيين 75% منهم، كما تمثل الفتاة 65% من المتطوعين ،بالإضافة إلى مشاركة خريجى أقسام مثل علم النفس والاجتماع وكلية الخدمة الاجتماعية فى برامج علاج وتأهيل مرضى الإدمان بعد بناء قدراتهم على تنفيذ هذه البرامج وفقًا لمعايير عمل الصندوق.





جاء ذلك فى إطار حرص الوزارة على رفع الوعى المجتمعى لدى الفئات المختلفة لاسيما الشباب بأضرار الإدمان،.





ويعد " بيت التطوع” بجامعة جلوان مقرا دائما للصندوق ومتطوعيه ، ليكون منارة للوقاية وتوعية الشباب بجانب العمل على جذب مزيد من المتطوعين الشباب للانضمام للتطوع والمشاركة الفاعلة فى مواجهة المخدرات.