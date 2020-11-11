العشيق أصاب الطفل في رأسه.. أم تتسبب في قتل ابنها الرضيع بانجلترا

بارتكاب جريمتي القتل والقسوة على الأطفال. تسببت أم في قتل ابنها الرضيع "عامين فقط"، متأثرًا بإصابة في الرأس بعد أن قتله عشيقها، الذي أدين





ووفقًا لما ورد في صحيفة " ميترو" البريطانية بُرئت الأم سارة أوبراين، 33 عامًا، من قتل طفلها كيجان بعد محاكمة استمرت قرابة خمسة أسابيع في محكمة شيفيلد كراون بانجلترا.





مارتن كوري، 36 عامًا، الذي قام بإصابة رأس الطفل في الحائط والأرض معًا ما تسبب له في نزيف بالمخ، توفي علي أثره. وأدينت الأم بتهمة التسبب في وفاة الطفل والسماح بها على يد عشيقها









وخلال الأسابيع الماضية قبل وفاته، عانى الطفل الصغير من كسر في العمود الفقري وضلوعه وكذلك ذراعه بسبب الإتواء، ثم اكتشفت المحكمة أن العشيقين اتصلا بالنجدة بعد زعمهما أنهما وجدا الطفل لا يتنفس في سريره، ولم يشرحا كيف تعرض لإصاباته.



