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منوعات

العشيق أصاب الطفل في رأسه.. أم تتسبب في قتل ابنها الرضيع بانجلترا

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 06:54 م
أم تتسبب في قتل ابنها
أم تتسبب في قتل ابنها بجروح قاتلة
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يارا زكريا
تسببت أم في قتل ابنها الرضيع "عامين فقط"، متأثرًا بإصابة في الرأس بعد أن قتله عشيقها، الذي أدين بارتكاب جريمتي القتل والقسوة على الأطفال.

ووفقًا لما ورد في صحيفة " ميترو" البريطانية بُرئت الأم سارة أوبراين، 33 عامًا، من قتل طفلها كيجان بعد محاكمة استمرت قرابة خمسة أسابيع في محكمة شيفيلد كراون بانجلترا.

وأدينت الأم بتهمة التسبب في وفاة الطفل والسماح بها على يد عشيقها، مارتن كوري، 36 عامًا، الذي قام بإصابة رأس الطفل في الحائط والأرض معًا ما تسبب له في نزيف بالمخ، توفي علي أثره. 


وخلال الأسابيع الماضية قبل وفاته، عانى الطفل الصغير من كسر في العمود الفقري وضلوعه وكذلك ذراعه بسبب الإتواء، ثم اكتشفت المحكمة أن العشيقين اتصلا بالنجدة بعد زعمهما أنهما وجدا الطفل لا يتنفس في سريره، ولم يشرحا كيف تعرض لإصاباته.

وقال الادعاء العام بالمحكمة إنهم وجدوا بقع دماء على الحائط بجوار كرسي كيجان المرتفع، وليس في الوقت الذي أصيب فيه بجروح قاتلة، وأنه بعد الاطلاع على كافة الأدلة ، قررت هيئة المحلفين أن كوري ألحقت إصابات قاتلة بالطفل الصغير الأعزل، وأن أوبراين لم تتخذ أي خطوات لحماية طفلها. 

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