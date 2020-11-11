بتكليف من السفير السوداني بالقاهرة.. أمر هام بشأن بعثة نادي الهلال

كلف السفير السوداني لدى القاهرة، محمد الياس خالد إبراهيم الشيخ، الوزير المفوض ، ويرافقه المستشار الثقافي للسفارة السودانية الدكتور مرتضي على عثمان باستقبال بعثة نادي الهلال المكونة من 39 فردا بمطار القاهرة الدولي .





ويرأس بعثة الهلال عبد المهيمن الأمين رئيس البعثة بالإضافة للجهاز الفني والاداري علما بأن البعثة ستقيم في القاهرة لمدة 12 يوما يجري خلالها تمارين ومباريات ودية مع اندية وفرق مصرية .





وطمأن الوزير المفوض, جماهير الهلال بسلامة وصول الفريق وجاهزيته لأداء التمارين، لافتًا إلى أن المعسكر الاعدادي سيكون له الأثر الإيجابي في أداء الفريق في مبارياته القادمة .