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خبير بمركز الأهرام: أردوغان يضع يده على قلبه بمجئ بايدن لرئاسة أمريكا.. فيديو

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 06:54 م
بايدون وأردوغان
بايدون وأردوغان
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محمود محسن
أكد بشير عبد الفتاح الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية أنه من المتوقع أن يكثف الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدون علاقاته مع دول شرق المتوسط، مؤكدا أن هذا التوجه يعكس رسالة موجهة لتركيا بأن الإدارة الجديدة ترفض الخروقات التي تقوم بها في شرق المتوسط.

وأضاف عبد الفتاح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صالة التحرير عبر فضائية صدى البلد أن رئيس الوزراء اليوناني تلقى ما يفيد بهذا التوجه الأمريكي مشيرا أن اليونان ترحب بهذا التوجه من جانب الإدارة الجديدة في هذا الملف.

وتابع الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية أن أردوغان لا يعير إهتماما كبيرا بالمواقف الأوروبية بقدر ما يعير الإهتمام بالجانب الأمريكي .

وأشار عبد الفتاح إلى أن جو بايدن حذر أردوغان في أوقات سابقة من الخروقات التي يقوم بها والإستفزازات التي يقوم بها في شرق المتوسط وبايدن معروف أن له تعاطف مع اليونان والأكراد وضد كل انتهاكات أردوغان في حق الأكراد.

وقال الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية إن بايدن يرى أن ما يقوم به أردوغان ضد الأكراد إبادة جماعية، مؤكدا أن أردوغان يضع يده على قلبه بمجئ بايدن لرئاسة أمريكا.

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