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مرأة

في اليوم العالمي للعزاب.. فوائد صحية ونفسية تميزهم عن المتزوجين

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 08:33 م
اليوم العالمي للعزاب
اليوم العالمي للعزاب
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نهى هجرس
يحتفل العالم اليوم في الـ 11 من نوفمبر بـ اليوم العالمي للعزاب، ونُشرت بعض الدراسات التي تتناول التأثير النفسي والجسدي للمتزوجين، والنظر في التأثيرات المتبادلة القوية التي يمتلكها كل من الزوجين على مسارات الصحة العقلية والبدنية لبعضهما البعض يوفر طريقة جديدة لعرض الآثار الصحية لتقارب الزوجين أو الاعتماد المتبادل ؛ يمكن أن يكون للقرب الزوجي جانب سلبي واضح عندما يعاني أحد الزوجين من مشاكل نفسية أو جسدية، ويمكن أيضًا الاستفادة من الترابط بين الأزواج لتعزيز نتائج العلاج الأفضل. 

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وكشفًا لما قدمه موقع "nbci.nlm.nih..gov" إليكم ابرز الفوائد الصحية والنفسية للعزاب...

وحسب الدراسة فان  العزاب اكثر سعادة وصحة من المتزوجين، فهم يحصلون على وقت أطول لقضاء الوقت مع العائلة والأصحاب، والشعور بالتفاؤل والتقدير، وإنجاز العمل.

ويتمتع العزاب باختيار الاوقات المناسبة، والمفضلة لديهم للتنزة وقضاء الوقت بالخارج، والعمل بشكل جاد للتميز في عملهم بشكل إيجابي.

وإحدى الفوائد التي لاحظها DePaulo وراء الاكتفاء الذاتي هي المشاعر الأكثر سعادة، وجدت أن الأشخاص الذين يعتمدون على أنفسهم أكثر كانوا أقل عرضة لتجربة أوقات المشاعر السلبية، ومن المثير للاهتمام أنه كلما زاد اعتماد المتزوجين على أنفسهم بدلًا من شركائهم ، زاد احتمال تعرضهم لمشاعر سلبية.

كان الأشخاص العزاب أكثر عرضة للتطور والنمو كأفراد ، بناءً على عدد الأهداف التي حددوها لأنفسهم ومقدار ما تعلموه عن شخصياتهم.

وكشفت DePaulo أن الدراسات التي قارنت الأفراد غير المتزوجين مع المتزوجين أظهرت أنه ليس فقط أولئك الذين يظلون عازبين لديهم شعور متزايد بتقرير المصير ، ولكنهم أيضًا يعانون من النمو والتطور المستمر كشخص.

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