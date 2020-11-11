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محافظات

رئيس مياه القناة يعلن بدء تشغيل محطات UF فائقة الترشيح الجديدة

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 07:04 م
رئيس مياه القناة
رئيس مياه القناة يعلن بدء تشغيل محطات UF فائقة الترشيح
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كتب محمد الغزاوى
أعلن اللواء عبد الحميد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، عن بدء التشغيل التجريبي لمحطة مياه UF فائقة الترشيح بأحدث الأنظمة العالمية الحديثة نهاية الشهر المقبل.

وأوضح أنه تتم في الوقت نفسه عملية أحلال وتجديد 6 محطات إضافية بمجمع محطات القصاصين ليصل طاقتها التصميمية إلى 15000 متر مكعب يوميًا، لافتا إلى ان قدرة تلك المحطات قبل أعمال الإحلال والتجديد كانت 8000 متر مكعب يوميًا.


وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، علي قرب الانتهاء من عملية أنشاء محطة مياه المحسمة القديمة UF بقدرة 5000 متر مكعب يوميًا من خلال عداية علي ترعة الإسماعيلية وتخدم قرية المحسمة و30 يونيه، منوها إلى أن تشغيل تلك المحطات سيخدم أكثر من 140 ألف نسمة، وبذلك يتم القضاء بشكل نهائي علي مشكلات ضعف مياه الشرب بجميع قرى مركز ومدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا على الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.
رئيس مياه القناة يعلن بدء تشغيل محطات UF فائقة الترشيح الجديدة
رئيس مياه القناة يعلن بدء تشغيل محطات UF فائقة الترشيح الجديدة
رئيس مياه القناة يعلن بدء تشغيل محطات UF فائقة الترشيح الجديدة

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