رئيس مياه القناة يعلن بدء تشغيل محطات UF فائقة الترشيح الجديدة

أعلن اللواء عبد الحميد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، عن بدء التشغيل التجريبي لمحطة مياه UF فائقة الترشيح بأحدث الأنظمة العالمية الحديثة نهاية الشهر المقبل.





وأوضح أنه تتم في الوقت نفسه عملية أحلال وتجديد 6 محطات إضافية بمجمع محطات القصاصين ليصل طاقتها التصميمية إلى 15000 متر مكعب يوميًا، لافتا إلى ان قدرة تلك المحطات قبل أعمال الإحلال والتجديد كانت 8000 متر مكعب يوميًا.



