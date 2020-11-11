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أخبار العالم

الحزن يسيطر على العمانيين بعد رحيل عبدالله العبري.. تويتر دفتر عزاء

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 07:01 م
رحيل عبدالله العبري
رحيل عبدالله العبري يدمى قلوب العمانيين
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مـيــــس رضـــا
رحل اليوم الأربعاء،  أحد قامات العلم فى سلطنة عمان عبدالله بن محمد بن عامر العبري.


ويعد العبري أحد قامات الفقه واللغه العربية في ولاية الحمراء من محافظة الداخلية فى سلطنة عمان، غيبه الموت تاركًا بصمات لا يمحوها الزمن . 


وشهد موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، حالة من الحزن والأسي لعدد كبير من العمانيين  ناعيين "العبري" بكلمات يملؤها الحزن والأسي، داعيين الله أن يتغمده بالرحمة والمغفرة.


وللراحل إسهامات كبيرة فى الجانب التربوي والتعليمي، حيث كان معلمًا قبل وبعد بزوغ فجر النهضة المباركة لجلالة السلطان الراحل  قابوس  .


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