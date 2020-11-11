القصة كاملة.. ابن عاق وشقيقته يذلان أمهما المشلولة بالشرقية|شاهد

مشهد مؤلم وصارخ تداوله رواد المواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الاخيرة، يظهر مدى قسوة الابن على أمه، حيث جعلها تزحف على سلالم بيته وهي عاجزة عن الحركة ليرضي زوجته، حيث لم يكتف بطردها ولكن أصر على إذلالها بكل ما يجافي معاني الإنسانية والرحمة.

وبالبحث و متابعة الواقعة، تمكن موقع صدى البلد من الوصول إلى الحقيقة، وهي واقعة اقدم فيها ابن وشقيقته من طرد امهما على سلم منزلهما العائلي، وجعلها تزحف على درج المنزل القابع مركز أبو حماد بقرية العباسية بمحافظة الشرقية، لتصل إلى شقتها التي تقع في الدور الأول من نفس المنزل.

ومن خلال التواصل معه أوضح صاحب الفيديو، الذي قام بتداوله والذي رفض ذكر اسمه لتلقيه تهديدات من قبل الابن العاق الذي أجبر أمه على الزحف على السلم، لصدى البلد أن الأم المسكينة كانت تطل على ابنها وشقيقته للاطمئنان عليهما، ليقدما على طردها بأبشع صورة ممكنة في مشهد يحمل كل معاني الذل دون مراعاة حالتها الصحية وكبر سنها.

وبين الفيديو الذي تم الحصول عليه، أن الابن العاق يطرد أمه وهو برفقة شقيقته، ويسخر منها قائلا: " خدي سلالم البيت زحف عشان تنبسطي " متابعا بكل قسوة: " انتي ام عاق انا اسمع ان في اين عاق لكن اول مرة اشوف ام عاق " ليدخل بعدها في وصلة من السخرية والضحك في حين تبكي أمه وهي تزحف على السلالم في عجز".