الفيوم يستهل مشواره بالألومنيوم .. ويختتم بـ التليفونات

يستهل فريق الفيوم مشواره بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد بلقاء الألومنيوم علي ملعب الأخير ، وذلك بعد إجراء قرعة الممتاز ب اليوم الأربعاء بمقر اتحاد الكرة المصرى.









وإليكم مواجهات الفيوم بالدور الأول :









الجولة الأولى :

الالومنيوم × الفيوم

الجولة الثانية :

الفيوم× الدخان

الجولة الثالثة :

شباب سمططا× الفيوم

الجولة الرابعة :

الفيوم × شبان قنا

الجولة الخامسة :

المنيا × الفيوم

الجولة السادسة :

الفيوم× أسمنت أسيوط

الجولة السابعة :

طهطا × الفيوم

الجولة الثامنة :

الفيوم× بني سويف

الجولة التاسعة :

الفيوم× قنا

الجولة العاشرة :

الاعلاميين× الفيوم

الجولة الحادية عشر :

الفيوم × ديروط

الجولة الثانية عشر :

كيما أسوان × الفيوم

الجولة الثالثة عشر :

الفيوم×البترول

الجولة الرابعة عشر :

سوهاج× الفيوم

الجولة الخامسة عشر :

الفيوم × التليفونات



