الفيوم يستهل مشواره بالألومنيوم .. ويختتم بـ التليفونات

يستهل فريق الفيوم مشواره بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد بلقاء الألومنيوم علي ملعب الأخير ، وذلك بعد إجراء قرعة الممتاز ب اليوم الأربعاء بمقر اتحاد الكرة المصرى.
وإليكم مواجهات الفيوم بالدور الأول :
الجولة الأولى :
الالومنيوم × الفيوم
الجولة الثانية :
الفيوم× الدخان
الجولة الثالثة :
شباب سمططا× الفيوم
الجولة الرابعة :
الفيوم × شبان قنا
الجولة الخامسة :
المنيا × الفيوم
الجولة السادسة :
الفيوم× أسمنت أسيوط
الجولة السابعة :
طهطا × الفيوم
الجولة الثامنة :
الفيوم× بني سويف
الجولة التاسعة :
الفيوم× قنا
الجولة العاشرة :
الاعلاميين× الفيوم
الجولة الحادية عشر :
الفيوم × ديروط
الجولة الثانية عشر :
كيما أسوان × الفيوم
الجولة الثالثة عشر :
الفيوم×البترول
الجولة الرابعة عشر :
سوهاج× الفيوم
الجولة الخامسة عشر :
الفيوم × التليفونات
واستقرت إدارة شركة u sport الراعية لفريق الفيوم على إسناد مهمة الإدارة الفنية للاعب الاسماعيلي والجونة والشمس السابق أحمد بكري لقيادة الفريق فنيا بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.