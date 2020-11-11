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رياضة

الفيوم يستهل مشواره بالألومنيوم .. ويختتم بـ التليفونات

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 08:33 م
صدى البلد
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رباب الهواري
يستهل فريق الفيوم مشواره بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد بلقاء الألومنيوم علي ملعب الأخير ، وذلك بعد إجراء قرعة الممتاز ب اليوم الأربعاء بمقر اتحاد الكرة المصرى.


وإليكم مواجهات الفيوم بالدور الأول :


الجولة الأولى : 
الالومنيوم × الفيوم
الجولة الثانية : 
الفيوم× الدخان
الجولة الثالثة : 
شباب سمططا× الفيوم
الجولة الرابعة : 
الفيوم × شبان قنا
الجولة الخامسة : 
المنيا × الفيوم
الجولة السادسة : 
الفيوم× أسمنت أسيوط
الجولة السابعة : 
طهطا × الفيوم
الجولة الثامنة : 
الفيوم× بني سويف
الجولة التاسعة : 
الفيوم× قنا
الجولة العاشرة : 
الاعلاميين× الفيوم
الجولة الحادية عشر : 
الفيوم × ديروط
الجولة الثانية عشر :
كيما أسوان × الفيوم
الجولة الثالثة عشر : 
الفيوم×البترول
الجولة الرابعة عشر : 
سوهاج× الفيوم
الجولة الخامسة عشر : 
الفيوم × التليفونات

واستقرت إدارة شركة u sport الراعية لفريق الفيوم على إسناد مهمة الإدارة الفنية للاعب الاسماعيلي والجونة والشمس السابق أحمد بكري لقيادة الفريق فنيا بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.

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