الديهي: أطالب كل من انتمى لجماعة الإخوان أو تعاطف معها أن يتوب ويرجع إلى الله.. فيديو

قال الاعلامي نشأت الديهي ، إن جميع من ينتمي الي جماعة الاخوان يجب عليهم ان يسارعوا بالتوبة الي الله وعلي من تعاطف مع جماعة الاخوان يجب ان يسارع بالتوبة الي الله .





وأضاف الديهي خلال برنامجه بالورقة والقلم المذاع علي قناة تن ، أن باب التوبة عند "الله "مفتوح وهذا حتى لا يأتي أي أحد يوم القيامة ويقول لم اكن اعرف وهذا لإنهاء فكرة العذر بالجهل .





واوضح الديهي ،: أننا ندافع عن الدين قبل ان ندافع عن الدولة هذا الدين الذي اختطفه هؤلاء في منطقة جغرافية نائية عن جغرافية التدين . الذياختطفههؤلاء



