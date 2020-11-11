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الديهي: أطالب كل من انتمى لجماعة الإخوان أو تعاطف معها أن يتوب ويرجع إلى الله.. فيديو

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 08:11 م
نشأت الديهي
نشأت الديهي
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إبراهيم القادري
قال الاعلامي نشأت الديهي ، إن جميع من ينتمي الي جماعة الاخوان يجب عليهم ان يسارعوا بالتوبة الي الله وعلي من تعاطف مع جماعة الاخوان يجب ان يسارع بالتوبة الي الله .

وأضاف الديهي خلال برنامجه بالورقة والقلم المذاع علي قناة تن ، أن باب التوبة عند "الله "مفتوح وهذا حتى لا يأتي أي أحد يوم القيامة ويقول لم اكن اعرف وهذا لإنهاء فكرة العذر بالجهل .

واوضح  الديهي ،: أننا ندافع عن الدين قبل ان ندافع عن الدولة هذا الدين الذي اختطفه هؤلاء في منطقة جغرافية نائية عن جغرافية التدين .

وتابع : ان هيئة كبار العلماء في السعودية أصدرت بيانا يؤكد علي ان الاخوان جماعة ارهابية منحرفة وكل كلمة احتواها البيان تثمن بالذهب .

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