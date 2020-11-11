AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

كارول سماحة: كنت حريصة على عدم ظهوري في الفيلم بشخصيتي كمطربة

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 08:12 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد إبراهيم - شيري نبيل - محمد نحلة
أقيمت اليوم ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، ندوة للفيلم اللبناني "بالصدفة" بطولة كارول سماحة وإخراج باسل خرستو. 

وقالت كارول سماحة، خلال الندوة إن الفيلم صورة مصغرة من الأزمات الاجتماعية التي يمر بها المجتمع اللبناني وهو من الأعمال القريبة إلى قلبى كثيرا خاصة أنه يعبر عن أوجاع بلدى فضلا عن عرضه في مصر هوليوود الشرق.

وأضافت كارول أن عرض الفيلم في مهرجان الإسكندرية  السينمائي يحمسني، مشيرة إلى أن فريق العمل كان حريص على تقديم عمل يمكن ان نشارك به في العديد من المهرجانات. 

وأوضحت كارول أن هذا العمل الذي يعد أولى تحاربي في السينما حمسني كثيرا على خروج الطاقة التمثيلية بداخلي. 

وكشف المخرج اللبناني باسل خريستو عن أن فيلم "بالصدفة" فضح الفساد الذي ينخر في المجتمع اللبناني والذي كان سببا رئيسيا في هدم منازل كثيرة وانهيار أخرى وضاع بسببها كثير من الضحايا وذلك ضمن عرض الفيلم في مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط في دورته ال36 . 

وأضاف باسل : ان الاستعانة بالفنانة كارول كان الخيار الأول بالنسبة لنا وابهرتني باداءها المتميز خاصة أنها في الأساس خريجة فنون مسرحية ولديها موهبة تمثيلية وطاقة كبيرة لم تستغل. 

وعلقت كارول على هذا الأمر: أنني كنت حريصة على عدم ظهوري في الفيلم بشخصيتي كمطربة وكنت حريصة على ظهوري بشكل مختلف بعيدا عن شخصيتي المطربة كما أنني قررت الابتعاد عن المكياج حتى أظهر مدى حالتها الاجتماعية في العمل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من مهرجان شتاء الرياض..كارول سماحة من أحدث ظهور بحفلاتها

الجحيم يتسع الجميع.. رسالة شديدة اللهجة من كارول سماحة للسياسيين اللبنانيين

بإطلالة جذابة.. كارول سماحة: الأمل نافذة صغيرة تفتح آفاقا واسعة..شاهد

كارول سماحة تعلن تعاونها مع مخرجة مصرية في أغنيتها الجديدة

الأربعاء.. عرض الفيلم السورى «مريم» بمركز الثقافة السينمائية

تعرف على فعاليات اليوم الخامس لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط

ترشيحاتنا

محامي وضع السم لزوجته وصديقه ودفنهما منذ 5 سنوات.. تفاصيل جديدة في العثور على هيكلين عظميين في بولاق الدكرور

بعد تجاوزها محنة كورونا.. نشوى مصطفى تتحدث لأول مرة من المستشفى.. فيديو

عاد بأسوان إلى الدوري الممتاز.. البنك الأهلي يقترب من ضم هداف الدوري القبرصي

حكم العمل في فنادق تقدم الخمور.. الإفتاء تجيب

القصة كاملة.. ابن عاق وشقيقته يذلان أمهما المشلولة بالشرقية|شاهد

نشوى مصطفى تطلب طلبا غريبا من طبيب عالجها من كورونا.. تعرف عليه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للعزاب.. فوائد صحية ونفسية تميزهم عن المتزوجين

نشرة المرأة والصحة.. أبرز المعلومات حول لقاح كورونا الجديد.. أول ظهور لـ ابنة الحضري في خطوبتها

للمرة الأولى.. ظهور جيب كومباس تريلهوك الجديدة.. صور