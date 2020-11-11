كارول سماحة: كنت حريصة على عدم ظهوري في الفيلم بشخصيتي كمطربة

أقيمت اليوم ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، ندوة للفيلم اللبناني "بالصدفة" بطولة كارول سماحة وإخراج باسل خرستو.
وقالت كارول سماحة، خلال الندوة إن الفيلم صورة مصغرة من الأزمات الاجتماعية التي يمر بها المجتمع اللبناني وهو من الأعمال القريبة إلى قلبى كثيرا خاصة أنه يعبر عن أوجاع بلدى فضلا عن عرضه في مصر هوليوود الشرق.
وأضافت كارول أن عرض الفيلم في مهرجان الإسكندرية السينمائي يحمسني، مشيرة إلى أن فريق العمل كان حريص على تقديم عمل يمكن ان نشارك به في العديد من المهرجانات.
وأوضحت كارول أن هذا العمل الذي يعد أولى تحاربي في السينما حمسني كثيرا على خروج الطاقة التمثيلية بداخلي.
وكشف المخرج اللبناني باسل خريستو عن أن فيلم "بالصدفة" فضح الفساد الذي ينخر في المجتمع اللبناني والذي كان سببا رئيسيا في هدم منازل كثيرة وانهيار أخرى وضاع بسببها كثير من الضحايا وذلك ضمن عرض الفيلم في مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط في دورته ال36 .
وأضاف باسل : ان الاستعانة بالفنانة كارول كان الخيار الأول بالنسبة لنا وابهرتني باداءها المتميز خاصة أنها في الأساس خريجة فنون مسرحية ولديها موهبة تمثيلية وطاقة كبيرة لم تستغل.
وعلقت كارول على هذا الأمر: أنني كنت حريصة على عدم ظهوري في الفيلم بشخصيتي كمطربة وكنت حريصة على ظهوري بشكل مختلف بعيدا عن شخصيتي المطربة كما أنني قررت الابتعاد عن المكياج حتى أظهر مدى حالتها الاجتماعية في العمل.