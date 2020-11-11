كارول سماحة: كنت حريصة على عدم ظهوري في الفيلم بشخصيتي كمطربة





وقالت كارول سماحة، خلال الندوة إن الفيلم صورة مصغرة من الأزمات الاجتماعية التي يمر بها المجتمع اللبناني وهو من الأعمال القريبة إلى قلبى كثيرا خاصة أنه يعبر عن أوجاع بلدى فضلا عن عرضه في مصر هوليوود الشرق.





وأضافت كارول أن عرض الفيلم في مهرجان الإسكندرية السينمائي يحمسني، مشيرة إلى أن فريق العمل كان حريص على تقديم عمل يمكن ان نشارك به في العديد من المهرجانات.





وأوضحت كارول أن هذا العمل الذي يعد أولى تحاربي في السينما حمسني كثيرا على خروج الطاقة التمثيلية بداخلي.



