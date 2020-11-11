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أخبار العالم

بيان عاجل من الجيش الليبي بشأن المحامية حنان البرعصي

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 08:14 م
الجيش الليبي الوطني
الجيش الليبي الوطني
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محمود نوفل
أدان الجيش الليبي بأشد العبارات الإعتداء الآثم والذي أودي بحياة المحامية حنان البرعصي، اليوم الأربعاء.

وقال الجيش الليبي، في بيان له، إنه “يدين بأشد العبارات الإعتداء الآثم والذي أودي بحياة المواطنة حنان البرعصي ويتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أهلها وذويها”.

وأضاف الجيش الليبي، أن “رئيس الأركان العامة رئيس اللجنة الأمنية العليا بنغازي الفريق عبدالرازق الناظوري ووزير الداخلية بحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف اجتماعا  حيث شدد القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر على ضرورة تكثيف الجهود للقبض على الجناة والضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن وأكد القائد العام أن كل الإمكانيات المطلوبة لإنجاز ذلك سوف توضع تحت تصرف الأجهزة الأمنية”.

كما أكد حفتر أنه لا يوجد أحد فوق القانون أو يدعي أن لديه نفوذا يمكنه من القيام بتجاوزات فكل من يأتي بجرم يهدد أمن الوطن والمواطن يجب القبض عليه ومحاسبته الأمر الذي يسعى إليه كافة أبناء شعبنا ودفعنا من أجله آلاف الأرواح الزكية.

دانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشدة، مقتل المحامية حنان البرعصي التي اغتيلت اليوم الثلاثاء، في بنغازي على يد مسلحين مجهولين، مؤكدة ضرورة تقديم الجناة على الفور إلى العدالة.

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