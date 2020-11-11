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أحمد موسى: أردوغان لا يمتلك قوة عسكرية أو اقتصادية لخدمة أهدافه الاستعمارية

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 08:12 م
احمد موسى
احمد موسى
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عادل نصار
شن الإعلامي أحمد موسى، هجوما حادا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤكدا أنه تلقى هزائم موجعة خلال الفترة الأخيرة.

وقال موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، إن الديكتاتور أردوغان تعرض لهزائم كثيرة في كل مكان في العالم حاول التواجد فيه.

وأضاف مقدم برنامج على مسئوليتي، أن روسيا رفضت السماح لأردوغان بالتواجد في القواعد العسكرية بأذربيجان على الحدود مع أرمينيا.

وأكد الإعلامي أحمد موسى أن قوات حفظ السلام بين اذربيجان وأرمينيا ستكون روسية فقط، مشيرا إلى ان أردوغان لم يحصد أي نتيجة من محاولة احتلال ليبيا.

وفي السياق نفسه أشار مقدم برنامج على مسئوليتي، إلى أن أردوغان لا يمتلك قوة عسكرية أو اقتصادية لخدمة أهدافه الاستعمارية.

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