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توك شو

لقطات من مراسم تشييع صائب عريقات في رام الله اليوم| شاهد

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 08:16 م
مراسم تشييع صائب
مراسم تشييع صائب عريقات
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قسم التوك شو
عرضت قناة «روسيا اليوم» لقطات من مراسم تشييع صائب عريقات في رام الله، الذي توفي عن عمر 65 عاما، من جراء مضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد.

أقيمت مراسم تشييع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في المجمّع الرئاسي بمدينة رام الله اليوم الأربعاء.

ووصل جثمان الراحل صائب عريقات إلى المجمع الرئاسي في رام الله، ليُنقل لاحقا إلى أريحا كجزء من مراسم التشييع.

ونقل جثمان عريقات إلى أحد المستشفيات الفلسطينية قرب رام الله، وستنظم له جنازة عسكرية قرب مقر الرئاسة الفلسطينية عند الساعة 11.00 بالتوقيت المحلي، قبل مواراة جثمانه ظهرا في مدينة أريحا حيث أقام معظم حياته.

وتتزامن مراسم تشييع عريقات اليوم الأربعاء مع إحياء الذكرى السادسة عشرة لرحيل الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات.

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