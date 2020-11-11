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رياضة

ترتيب مجموعة مصر عقب تعادل جزر القمر وكينيا في تصفيات أمم أفريقيا

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 08:17 م
جزر القمر وكينيا
جزر القمر وكينيا
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محمد رشاد
حافظ منتخب جزر القمر الأول لكرة القدم على صدارة ترتيب المجموعة السابعة التي تضم مصر وذلك بتعادله مع كينيا في المباراة التي أقيمت مساء اليوم.


وانتهت مباراة جزر القمر وكينيا (1-1) على أرضية ملعب موي ستاديوم وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة السابعة التي تضم معهما كلا من مصر وتوجو.


ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر ضد توجو يوم السبت المقبل بالقاهرة في إطار مواجهات الجولة ذاتها.


كان منتخب مصر قد حصد نقطتين فقط بمجموعته بعد التعادل في الجولتين الأولى والثانية أمام كينيا ثم جزر القمر.


ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا
جزر القمر 5 نقاط
كينيا 3 نقاط
مصر نقطتين
توجو نقطة

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