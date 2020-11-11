مواطنة تشكو انقطاع المياه منذ 8 أيام في شارع جمال عبد الناصر بـ بشتيل

استغاثت المواطنة رضوى من سكان شارع أحمد منصور من شارع جمال عبد الناصر بشتيل في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انقطاع المياه منذ 8 أيام .





وقالت فى رسالتها: "عندى مشكلة انقطاع مياه من 8 أيام في بشتيل وليس فقط هذا الشارع بل يوجد العديد من الشوارع في المنطقة تقريبا نصف المنطقة، 8 أيام مفيش مياه ده موضوع مميت انا حتي مش لاقيه اى مكان تاني انزل املي منه والله لو فيه هنزل امي وابويا 66 سنة كبار سن ولوحدى ومش عارفة اتصرف بجد ".





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