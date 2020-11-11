فريق المنيا يواجه مطبات متوازنة في بداية رحتله بالممتاز ب

يواجه فريق المنيا بقيادة شديد قناوى عدة مواجهات متوازنة في بداية مشوار الفريق بدورى الممتاز "ب" بمجموعة الصعيد بعدما أوقعته القرعة في مباريات سهلة نسبيًا في الجولات الأولي من البطولة .





حيث يقص المنيا شريط مبارياته بلقاء قنا ممثل محافظة قنا علي إستاد جامعة المنيا ،ثم يواجه أسمنت أسيوط خارج ملعبه بالجولة الثانية .





وإليكم جدول مواجهات الفريق بالدور الأول بالموسم الجديد :





الجولة الأولى :

المنيا × نادي قنا

الجولة الثانية :

أسمنت أسيوط × المنيا

الجولة الثالثة :

المنيا × طهطا

الجولة الرابعة :

بني سويف × المنيا

الجولة الخامسة :

المنيا × الفيوم

الجولة السادسة :

الإعلاميين × المنيا

الجولة السابعة :

المنيا × ديروط

الجولة الثامنة :

كيما أسوان × المنيا

الجولة التاسعة :

المنيا × بترول أسيوط

الجولة العاشرة :

سوهاج × المنيا

الجولة الحادية عشر :

المنيا × تليفونات بني سويف

الجولة الثانية عشر :

الألومنيوم × المنيا

الجولة الثالثة عشر :

المنيا × الشرقية للدخان

الجولة الرابعة عشر :

مركز شباب سمسطا × المنيا

الجولة الخامسة عشر :

المنيا × شبان قنا







