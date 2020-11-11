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رياضة

فريق المنيا يواجه مطبات متوازنة في بداية رحتله بالممتاز ب

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 08:15 م
صدى البلد
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رباب الهواري
يواجه فريق المنيا بقيادة شديد قناوى عدة مواجهات متوازنة في بداية مشوار الفريق بدورى الممتاز "ب" بمجموعة الصعيد بعدما أوقعته القرعة في مباريات سهلة نسبيًا في الجولات الأولي من البطولة .

حيث يقص المنيا شريط مبارياته بلقاء قنا ممثل محافظة قنا علي إستاد جامعة المنيا ،ثم يواجه أسمنت أسيوط خارج ملعبه بالجولة الثانية .

وإليكم جدول مواجهات الفريق بالدور الأول بالموسم الجديد :

الجولة الأولى : 
المنيا × نادي قنا
الجولة الثانية : 
أسمنت أسيوط × المنيا
الجولة الثالثة : 
المنيا × طهطا
الجولة الرابعة : 
بني سويف × المنيا
الجولة الخامسة : 
المنيا × الفيوم
الجولة السادسة : 
الإعلاميين × المنيا
الجولة السابعة : 
المنيا × ديروط
الجولة الثامنة : 
كيما أسوان × المنيا
الجولة التاسعة : 
المنيا × بترول أسيوط
الجولة العاشرة : 
سوهاج × المنيا
الجولة الحادية عشر : 
المنيا × تليفونات بني سويف
الجولة الثانية عشر : 
الألومنيوم × المنيا
الجولة الثالثة عشر : 
المنيا × الشرقية للدخان
الجولة الرابعة عشر : 
مركز شباب سمسطا × المنيا
الجولة الخامسة عشر : 
المنيا × شبان قنا


وقد جدد مسئولو مجلس إدارة نادي المنيا برئاسة المحاسب عاطف عبدالجابر الثقة بالمدير الفنى شديد قناوى لقيادة الفريق فنيا بالموسم الجديد بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .

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