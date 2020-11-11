فريق المنيا يواجه مطبات متوازنة في بداية رحتله بالممتاز ب

يواجه فريق المنيا بقيادة شديد قناوى عدة مواجهات متوازنة في بداية مشوار الفريق بدورى الممتاز "ب" بمجموعة الصعيد بعدما أوقعته القرعة في مباريات سهلة نسبيًا في الجولات الأولي من البطولة .
حيث يقص المنيا شريط مبارياته بلقاء قنا ممثل محافظة قنا علي إستاد جامعة المنيا ،ثم يواجه أسمنت أسيوط خارج ملعبه بالجولة الثانية .
وإليكم جدول مواجهات الفريق بالدور الأول بالموسم الجديد :
الجولة الأولى :
المنيا × نادي قنا
الجولة الثانية :
أسمنت أسيوط × المنيا
الجولة الثالثة :
المنيا × طهطا
الجولة الرابعة :
بني سويف × المنيا
الجولة الخامسة :
المنيا × الفيوم
الجولة السادسة :
الإعلاميين × المنيا
الجولة السابعة :
المنيا × ديروط
الجولة الثامنة :
كيما أسوان × المنيا
الجولة التاسعة :
المنيا × بترول أسيوط
الجولة العاشرة :
سوهاج × المنيا
الجولة الحادية عشر :
المنيا × تليفونات بني سويف
الجولة الثانية عشر :
الألومنيوم × المنيا
الجولة الثالثة عشر :
المنيا × الشرقية للدخان
الجولة الرابعة عشر :
مركز شباب سمسطا × المنيا
الجولة الخامسة عشر :
المنيا × شبان قنا
وقد جدد مسئولو مجلس إدارة نادي المنيا برئاسة المحاسب عاطف عبدالجابر الثقة بالمدير الفنى شديد قناوى لقيادة الفريق فنيا بالموسم الجديد بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .