القضاء على التلوث.. برلماني يوضح مزايا تعاون مصر وإيطاليا في الموانئ البحرية

قال النائب حسين فايز أبو الوفا، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن ما أقدم عليه وزير النقل، كامل الوزير، للاستفادة من خبرات الجانب الإيطالي يعكس فكره، فهو دائما ما يسعى للتحديث والتطوير والعمل على وجود خدمة متميزة داخل مصر، وارتباط مصر في وسائل النقل بيننا وبين الدول الأخرى سيفيدنا في خدمة التجارة الخارجية على وجه الخصوص كون إيطاليا تعد من أهم الدول التي تستقبل الصادرات المصرية، وهذا بدورهِ سيساهم في عمل الكثير من التوسعات، إضافةً إلى معالجة الكثير من المشاكل أهمها التلوث، وتوفير أسعار البنزين والتي شهدت ارتفاعًا كبيرة فى الفترة الأخيرة.





وأشار "أبو الوفا"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إلى أ ن وزير النقل يتعامل بفكر متطور وحديث وحتمًا سيفيدنا فى شتي النواحي المختلفة، التطوير من ناحية واتصال مصر بالعالم الخارجي من ناحية أخري؛ الأمر الذي سيساعد علي توزيع السلع وكافة الخدمات إلى باقي دول أوروبا، فالموانئ المصرية هي بوابة إيطاليا نحو أفريقيا، ونحن نشيد به وبفكرهِ وكل دولة نتعاون معها يكون لها تاريخ طويل في التطوير والتقدم مما سيعود بالنفع علينا كمصريين.





وتابع حديثه "بإمكاننا استثمار التطور في توفير اعتمادات مالية للتطوير عن طريق التعاون المشترك وبأقل تكلفة ممكنة في كافة المجالات ،و هذا التطور سيعود علي مصر بالنفع من خلال إنشاء مجالات أخري أكثر إفادة ، وهذه مرحلة مهمة للغاية و الوزير يعتمد في ذلك علي خبرات منتقاة حتما ولابد ستضع مصر علي خارطة التطور والتقدم لتضاهي دولًا متقدمة.





جاء ذلك بعد أن التقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، السفير الإيطالي بالقاهرة، جيامباولو كانتينى، لبحث التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة، وذلك بحضور رئيس هيئة رئيس قطاع النقل البحري، وقيادات وزارة النقل.





في بداية اللقاء، أكد الوزير الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لتطوير منظومة النقل البحري لدعم الاقتصاد القومي، مشيدا بالحوار المصري الإيطالي الأول والثاني الذي انعقد بين مسئولي الجانبين في مجال النقل البحري.





وأبدى الجانب الإيطالي رغبته في إقامة الحوار المصري الإيطالي الثالث خلال الربع الأول من العام القادم، وكذلك التعاون في مجال تشغيل خطوط نقل بحري بين الموانئ المصرية والموانئ الإيطالية لخدمة تجارة مصر الخارجية باعتبار أن إيطاليا تعد من أهم الدول التي تستقبل الصادارات المصرية وبصفة خاصة الحاصلات الزراعية الطازجة، ومنها يتم توزيع هذه السلع إلى باقي دول أوروبا، كما تعتبر الموانئ المصرية هي بوابة إيطاليا نحو أفريقيا.





ورحب وزير النقل بالتعاون مع الجانب الإيطالي في مجال تشغيل خطوط ملاحية منتظمة بين الموانئ المصرية والإيطالية، كما رحب بعقد الحوار المصري الإيطالي الثالث خلال التوقيت المقترح.





كما أبدى الجانب الإيطالي اهتمام الشركات الإيطالية بالتعاون مع الشركات المصرية في مجال الاستشارات الفنية للمشروعات الخاصة بمجال النقل، وفي مجال تحويل السيارات والأتوبيسات التي تعمل بالسولار والبنزين إلى وسائل نقل تعمل بالغاز صديقة للبيئة، وكذلك التعاون في مجال مشروع القطار الكهربائي السريع العين السخنة / العلمين ومشروع خط سكة حديد الغردقة / سفاجا / قنا / أبوطرطور، بالإضافة إلى التعاون في مجال مشروعات مترو الأنفاق المختلفة.





وأكد الوزير أنه فيما يتعلق بالقطار الكهربائي السريع العلمين / العين السخنة، فإن لهذا الخط أهمية مستقبلية كبيرة في نقل الركاب والبضائع، وأن الوزارة مستعدة للتعاون مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، ومن بينها الشركات الإيطالية وفقا للإجراءات القانونية اللازمة.





كما أكد الأهمية الكبيرة لإعادة إحياء وتطوير خط الغردقة سفاجا قنا أبوطرطور، الذي سيخدم مشروع المثلث الذهبى ومشروع المليون ونصف المليون فدان والمساهمة فى نقل خام الفوسفات، لافتا إلى أنه مشروع استراتيجى يساهم بشكل إيجابي فى تنمية الوادى الجديد وحركة السياحة بين الأقصر والغردقة.



