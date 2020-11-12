بعد تعاون مصر وإيطاليا.. برلماني: ورقة رابحة لتطوير السكة الحديد

قال النائب، أحمد الخشب عضو لجنة النقل بمجلس النواب، إن ما أقدم عليه وزير النقل مهندس كامل الوزير أمرُ غاية في الأهمية ، ومنذ توليه المنصب وهو يضع خطة ثابتة أهدافها و من ضمن هذه الأهداف : تطوير السكك الحديدية ، تطوير خطوط الملاحة بالإضافة إلي بناء الأرصفة الجديدة والموانيء، وكونه يتعاون في شيء مثل هذا مع الجانب الإيطالي يعد خطوة مهمة في التطوير سواء في خطوط السكك الحديدية أو شبكات مترو الأنفاق أو خطوط الملاحة.









وتابع حديثه قائلًا: لم تترك إيطاليا مجالًا إلا وتقدمت فيه ، ويمكننا العمل بشكل أكبر للإستفادة منها في مجالات التطوير، فعندما تتعاون الشركات المصرية مع شركات أجنبية خاصة في مجال التطوير، هذا يعني وجود تنافس شديد للوصول لأعلي معدل في التطوير.





وأشار عضو لجنة النقل فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد " إلي أنه بإمكاننا استغلال هذه الخطوة في توفير اعتمادات مالية للتطوير وذلك من خلال دخول الجانب الإيطالي والانتفاع بخبراته عن طريق دمج الشركات الايطالية بالشركات المصرية فى تطوير السكك الحديدية و عربات القطار.





وأضاف عضو لجنة النقل أن لقاء كامل الوزير وبحثه مع السفير الإيطالي بالقاهرة تشغيل خطوط الملاحة بين البلدين وإنشاء خطوط سكك حديدية سيكون بمثابة طفرة ونقلة كبيرة لوسائل النقل سواء الملاحي أو البري ونأمل إتمام هذه الخطوة، والجانب الايطالي لا يتأخر حيث تم عمل الكثير من العقود ولا يتواني عن مساعدة الدولة المصرية.





كما أكد عضو لجنة النقل علي أن عمليات التطوير هذه سواء في خطوط السكك الحديدية أو خطوط شبكات مترو الأنفاق علي وجه التحديد لن تحمل المواطن أعباء كثيرة ، حيث أننا نسعي فى المقام الأول للتطوير وإبراز الدولة المصرية فى الصورة التي تليق بها وتهمنا راحة المواطن المصري أولًا وأخيرًا .





جاء ذلك بعد أن التقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، السفير الإيطالي بالقاهرة، جيامباولو كانتينى، لبحث التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة، وذلك بحضور رئيس هيئة رئيس قطاع النقل البحري، وقيادات وزارة النقل.





في بداية اللقاء، أكد الوزير الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لتطوير منظومة النقل البحري لدعم الاقتصاد القومي، مشيدا بالحوار المصري الإيطالي الأول والثاني الذي انعقد بين مسئولي الجانبين في مجال النقل البحري.





وأبدى الجانب الإيطالي رغبته في إقامة الحوار المصري الإيطالي الثالث خلال الربع الأول من العام القادم، وكذلك التعاون في مجال تشغيل خطوط نقل بحري بين الموانئ المصرية والموانئ الإيطالية لخدمة تجارة مصر الخارجية باعتبار أن إيطاليا تعد من أهم الدول التي تستقبل الصادارات المصرية وبصفة خاصة الحاصلات الزراعية الطازجة، ومنها يتم توزيع هذه السلع إلى باقي دول أوروبا، كما تعتبر الموانئ المصرية هي بوابة إيطاليا نحو أفريقيا.





ورحب وزير النقل بالتعاون مع الجانب الإيطالي في مجال تشغيل خطوط ملاحية منتظمة بين الموانئ المصرية والإيطالية، كما رحب بعقد الحوار المصري الإيطالي الثالث خلال التوقيت المقترح.





كما أبدى الجانب الإيطالي اهتمام الشركات الإيطالية بالتعاون مع الشركات المصرية في مجال الاستشارات الفنية للمشروعات الخاصة بمجال النقل، وفي مجال تحويل السيارات والأتوبيسات التي تعمل بالسولار والبنزين إلى وسائل نقل تعمل بالغاز صديقة للبيئة، وكذلك التعاون في مجال مشروع القطار الكهربائي السريع العين السخنة / العلمين ومشروع خط سكة حديد الغردقة / سفاجا / قنا / أبوطرطور، بالإضافة إلى التعاون في مجال مشروعات مترو الأنفاق المختلفة.





وأكد الوزير أنه فيما يتعلق بالقطار الكهربائي السريع العلمين / العين السخنة، فإن لهذا الخط أهمية مستقبلية كبيرة في نقل الركاب والبضائع، وأن الوزارة مستعدة للتعاون مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، ومن بينها الشركات الإيطالية وفقا للإجراءات القانونية اللازمة.





كما أكد الأهمية الكبيرة لإعادة إحياء وتطوير خط الغردقة سفاجا قنا أبوطرطور، الذي سيخدم مشروع المثلث الذهبى ومشروع المليون ونصف المليون فدان والمساهمة فى نقل خام الفوسفات، لافتا إلى أنه مشروع استراتيجى يساهم بشكل إيجابي فى تنمية الوادى الجديد وحركة السياحة بين الأقصر والغردقة.



