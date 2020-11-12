التمثيل التجاري: قاعدة بيانات بالسلع المحلية والأسواق الخارجية لتعزيز قطاع الصادرات

قال د. أحمد مغاوري رئيس جهاز التمثيل التجاري، إنه جاري حاليا إنشاء قاعدة بيانات تتضمن أهم القطاعات الفرعية التى يمكن التركيز عليها والسلع بشكل محدد و وتقسيم المنطقة إلى أقاليم فرعية تتضمن خصائص واحدة من هيكل الواردات الصناعية و ثقافة الاستهلاك .





وأوضح خلال الندوة الإلكترونية التي ينظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع التمثيل التجاري تحت عنوان ” فرص تنمية الصادرات الغذائية المصرية إلى الجزائر وتونس”، أن الجهاز يعمل حاليا على تحليل الأسواق وتقييم الموقف حاليا بما هو متوافر من سلع ، وتوفير فرص تصديريها لها بشكل علمي.





وذكر مغاوري أن ذلك يتم من خلال مزج العمل المكتبي مع العمل الميداني عن طريق مكاتب الجهاز المنتشرة في مختلف الدول، منوها بأن حركة المكاتب تأثرت خلال الفترة المقبلة بسبب جائحة “كورونا” بسبب الاجراءات الاحترازاية التى اتخذتها الدول.





وأضاف أن تلك التداعيات دفعت الجهاز لاتخاذ ووضع آليات جديدة للتواصل وذلك لاكمال الصورة المعلوماتية لبناء قاعدة بيانات سليمة تتضمن مدى ملائمة المنتجات المصرية للثقافة المستهلكين ومدى توافقها مع معايير الصحة النباتية والمعايير الصحية والفنية.



