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سيارات

تحفة جديدة من لاندروفر لمحبي الدفع الرباعي.. فيديو

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 10:00 م
لاندروفر
لاندروفر
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أماني نوار
اكتسبت لاند روفر ديسكفري شعبية كبيرة من محبي السيارات رباعية الدفع لما تتمتع من قوة، ولكن النموذج الجديد حمل معه العديد من معالم الحداثة والتطور أيضًا، لاندروفر مؤخراً مع اختلاف بالشكل اكتسبت العديد من ملامح التميز التي تجلت من خلال تصميم الواجهة الأمامية والمصابيح المثبتة عليها ، وتصميم فتحات الهواء الجانبية على هذه الواجهة .

كما حصلت السيارة على جنح هوائي صغير ثبت على مؤخرة السقف لزيادة الثبات على السرعات العالية .

وأحيطت حجرات العجلات ومتصات الصدمات بإطارات بلاستيكية سوداء مميزة لحماية الهيكل من الصدأ وعوامل الرطوبة .

أما من الداخل تغير تصميم هذه السيارة بشكل ملحوظ ، وحصلت على مقاعد رياضية مريحة ، وعلى تصميم مميز لمقبض تغيير السرعات ، بالإضافة إلى المثود المزود بلوحات لمسية للتحكم بأنظمة الصوت ، والرد على المكالمات الهاتفية بالإضافة إلى شاشة لمسية بمقاس11.4 بوصة يمكنها الاتصال لاسلكيا مع الأجهزة والهواتف الذكية، وشاشة إلكترونية بمقاس 12 بوصة قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات إلكترونية.

أما القوة في هذه السيارة الجديدة تستمد من عدة أنواع من المحركات ، محركات بنزين توربينية بسعة 2.0 لتر ، وعزم 300 حصان ، ومحركات بنزين بسعة 3.0 لتر ، ومحركات D250 بعزم 249 حصان .

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