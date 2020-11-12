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برلمان

برلمانية: الاهتمام بالبنية التحتية ضروري قبل تحويل السيارات إلى الغاز

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 03:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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القسم السياسي
عبرت النائبة، إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن استحسانها بشأن ما أقدمت عليه وزارة النقل بقيادة المهندس كامل الوزير ، لبحث تشغيل خطوط الملاحة بين مصر وإيطاليا وتطوير خطوط السكك الحديدية ، والنظر في مجال تحويل السيارات والأتوبيسات التي تعمل بالسولار والبنزين إلى وسائل نقل تعمل بالغاز صديقة للبيئة، ودولة مثل إيطاليا من الدول المتقدمة صناعيًا ولديها العديد من التجارب القوية في شتي الصناعات. 

وطالبت عضو لجنة الصناعة بالبدء أولًا بالاهتمام بالبنية التحتية والعمل علي تطويرها في المقام الأول ثم النظر في تحويل السيارات التي تعمل بالبنزين إلي سيارات تعمل بالغاز صديقة للبيئة. 

وتابعت النائبة حديثها :" أقدس وأحترم وأدعم التطور بكافة صوره وأشكاله ولكن قبل الشروع في الاتجاه لتجديد وتغيير نظم العربات لابد من الاهتمام بالبنية التحتية في المقام الأول. 

وأضافت إلي أنه سبق الإشارة إلى هذا الأمر وتم التواصل مع وزير الصناعة علي أنه قبل إجراء أي تغيير لابد من توفير محطات للغاز الطبيعي ومحطات للكهرباء لتمويل العربات بمختلف أنواعها. 

جاء ذلك بعد أن التقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، السفير الإيطالي بالقاهرة، جيامباولو كانتينى، لبحث التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة، وذلك بحضور رئيس هيئة رئيس قطاع النقل البحري، وقيادات وزارة النقل.

في بداية اللقاء، أكد الوزير الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لتطوير منظومة النقل البحري لدعم الاقتصاد القومي، مشيدا بالحوار المصري الإيطالي الأول والثاني الذي انعقد بين مسئولي الجانبين في مجال النقل البحري.

وأبدى الجانب الإيطالي رغبته في إقامة الحوار المصري الإيطالي الثالث خلال الربع الأول من العام القادم، وكذلك التعاون في مجال تشغيل  خطوط نقل بحري بين الموانئ المصرية والموانئ الإيطالية لخدمة تجارة مصر الخارجية باعتبار أن إيطاليا تعد من أهم الدول التي تستقبل الصادارات المصرية وبصفة خاصة الحاصلات الزراعية الطازجة، ومنها يتم توزيع هذه السلع إلى باقي دول أوروبا، كما تعتبر الموانئ المصرية هي بوابة إيطاليا نحو أفريقيا.

ورحب وزير النقل بالتعاون مع الجانب الإيطالي في مجال تشغيل خطوط ملاحية منتظمة بين الموانئ المصرية والإيطالية، كما رحب بعقد الحوار المصري الإيطالي الثالث خلال التوقيت المقترح.

كما أبدى الجانب الإيطالي اهتمام الشركات الإيطالية بالتعاون مع الشركات المصرية في مجال الاستشارات الفنية للمشروعات الخاصة بمجال النقل، وفي مجال تحويل السيارات والأتوبيسات التي تعمل بالسولار والبنزين إلى وسائل نقل تعمل بالغاز صديقة للبيئة، وكذلك التعاون في مجال مشروع القطار الكهربائي السريع العين السخنة / العلمين ومشروع خط سكة حديد الغردقة / سفاجا / قنا / أبوطرطور، بالإضافة إلى التعاون في مجال مشروعات مترو الأنفاق المختلفة.

وأكد الوزير أنه فيما يتعلق بالقطار الكهربائي السريع  العلمين / العين السخنة، فإن لهذا الخط أهمية مستقبلية كبيرة في نقل الركاب والبضائع، وأن  الوزارة مستعدة للتعاون مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، ومن بينها الشركات الإيطالية وفقا للإجراءات القانونية اللازمة.

كما أكد الأهمية الكبيرة  لإعادة إحياء وتطوير  خط الغردقة سفاجا قنا أبوطرطور، الذي سيخدم مشروع المثلث الذهبى ومشروع المليون ونصف المليون فدان والمساهمة فى نقل خام الفوسفات، لافتا إلى أنه مشروع استراتيجى يساهم بشكل إيجابي فى تنمية الوادى الجديد وحركة السياحة بين الأقصر والغردقة.

واتفق الجانبان على عقد لقاءات مكثفة بين مسئولي وزارة النقل والشركات الإيطالية خلال الفترة المقبلة لبحث جميع أوجه التعاون التي يمكن البدء فيها وفقا لاحتياجات وزارة النقل المصرية.

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