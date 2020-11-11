الحكومة تعلن خطة جديدة لتطوير خطوط النقل .. والنواب: تسهم في عمل توسعات كثيرة والقضاء على مشكلات التلوث

القضاء علي التلوث.. برلماني يوضح مزايا تعاون مصر وإيطاليا في الموانئ البحرية





بعد تعاون مصر وإيطاليا.. برلماني ورقة رابحة لتطوير السكة الحديد





الاهتمام بالبنية التحتية مهم .. برلمانية:

سيساهم في توفير العديد من محطات الغاز الطبيعي









التقى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بالسفير الإيطالي بالقاهرة، جيامباولو كانتينى، لبحث التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة، بحضور رئيس هيئة رئيس قطاع النقل البحري، وقيادات وزارة النقل.





وفي بداية اللقاء، أكد وزير النقل الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لتطوير منظومة النقل البحري لدعم الاقتصاد القومي، مشيدا بالحوار المصري الإيطالي الأول والثاني الذي انعقد بين مسئولي الجانبين في مجال النقل البحري.





واتفق الجانبان على عقد لقاءات مكثفة بين مسئولي وزارة النقل والشركات الإيطالية خلال الفترة المقبلة لبحث جميع أوجه التعاون التي يمكن البدء فيها وفقا لاحتياجات وزارة النقل المصرية.





وأشاد عدد من أعضاء مجلس النواب المتخصصين في مجال النقل والمواصلات والصناعة، كما أبدي النواب استحسانهم بشأن تطوير وسائل النقل المختلفة وتشغيل خطوط الملاحة بين البلدين.





قال النائب حسين فايز أبو الوفا عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن ما أقدم عليه وزير النقل كامل الوزير للاستفادة من خبرات الجانب الإيطالي يعكس فكر الوزير، فهو دائما ما يسعي للتحديث والتطوير و العمل علي وجود خدمة متميزة داخل مصر، وارتباط مصر في وسائل النقل بيننا وبين الدول الأخرى سيفيدنا في خدمة التجارة الخارجية على وجه الخصوص كون إيطاليا تعد من أهم الدول التي تستقبل الصادارات المصرية، وهذا بدورهِ سيساهم في عمل الكثير من التوسعات إضافة إلي معالجة الكثير من المشاكل أهما التلوث، إضافة الي توفير أسعار البنزين والتي شهدت ارتفاعًا كبيرة فى الفترة الأخيرة.





وأشار " أبو الوفا" في تصريحات خاصة لـــ " صدى البلد "إلى أ ن وزير النقل يتعامل بفكر متطور وحديث وحتمًا سيفيدنا فى شتي النواحي المختلفة ، التطوير من ناحية واتصال مصر بالعالم الخارجي من ناحية أخري.





الأمر الذي سيساعد علي توزيع السلع وكافة الخدمات إلى باقي دول أوروبا، فالموانئ المصرية هي بوابة إيطاليا نحو أفريقيا، ونحن نشيد بمعالي الوزير ونشيد بفكرهِ وكل دولة نتعاون معها يكون لها تاريخ طويل في التطوير والتقدم مما سيعود بالنفع علينا كمصريين.





وتابع حديثه قائلًا: "بإمكاننا استثمار التطور في توفير اعتمادات مالية للتطوير عن طريق التعاون المشترك وبأقل تكلفة ممكنة في كافة المجالات ،و هذا التطور سيعود علي مصر بالنفع من خلال إنشاء مجالات أخري أكثر إفادة ، وهذه مرحلة مهمة للغاية ومعالي الوزير يعتمد في ذلك علي خبرات منتقاة حتما ولابد ستضع مصر علي خارطة التطور والتقدم لتضاهي دولًا متقدمة.





من جانبه قال النائب، أحمد الخشب عضو لجنة النقل بمجلس النواب، إن ما أقدم عليه وزير النقل مهندس كامل الوزير أمرُ غاية في الأهمية ، ومنذ توليه المنصب وهو يضع خطة ثابتة أهدافها و من ضمن هذه الأهداف: تطوير السكك الحديدية ، تطوير خطوط الملاحة بالإضافة إلي بناء الأرصفة الجديدة والموانيء، وكونه يتعاون في شيء مثل هذا مع الجانب الإيطالي يعد خطوة مهمة في التطوير سواء في خطوط السكك الحديدية أو شبكات مترو الأنفاق أو خطوط الملاحة.





وتابع حديثه قائلًا: لم تترك إيطاليا مجالًا إلا وتقدمت فيه ، ويمكننا العمل بشكل أكبر للإستفادة منها في مجالات التطوير، فعندما تتعاون الشركات المصرية مع شركات أجنبية خاصة في مجال التطوير، هذا يعني وجود تنافس شديد للوصول لأعلي معدل في التطوير.





وأشار عضو لجنة النقل فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " إلي أنه بإمكاننا استغلال هذه الخطوة في توفير اعتمادات مالية للتطوير وذلك من خلال دخول الجانب الإيطالي والانتفاع بخبراته عن طريق دمج الشركات الايطالية بالشركات المصرية فى تطوير السكك الحديدية و عربات القطار.





وأضاف عضو لجنة النقل أن لقاء كامل الوزير وبحثه مع السفير الإيطالي بالقاهرة تشغيل خطوط الملاحة بين البلدين وإنشاء خطوط سكك حديدية سيكون بمثابة طفرة ونقلة كبيرة لوسائل النقل سواء الملاحي أو البري ونأمل إتمام هذه الخطوة، والجانب الايطالي لا يتأخر حيث تم عمل الكثير من العقود ولا يتواني عن مساعدة الدولة المصرية.





كما أكد عضو لجنة النقل علي أن عمليات التطوير هذه سواء في خطوط السكك الحديدية أو خطوط شبكات مترو الأنفاق علي وجه التحديد لن تحمل المواطن أعباء كثيرة ، حيث إننا نسعي فى المقام الأول للتطوير وإبراز الدولة المصرية فى الصورة التي تليق بها وتهمنا راحة المواطن المصري أولًا وأخيرًا .





وفى السياق ذاتهِ عبرت النائبة، إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن استحسانها بشأن ما أقدمت عليه وزارة النقل بقيادة كامل الوزير ، لبحث تشغيل خطوط الملاحة بين مصر وإيطاليا و تطوير خطوط السكك الحديدية ، و النظر في مجال تحويل السيارات والأتوبيسات التي تعمل بالسولار والبنزين إلى وسائل نقل تعمل بالغاز صديقة للبيئة، و دولة مثل إيطاليا من الدول المتقدمة صناعيًا ولديها العديد من التجارب القوية في شتي الصناعات.





وطالبت عضو لجنة الصناعة بالبدء أولًا بالاهتمام بالبنية التحتية والعمل علي تطويرها في المقام الأول ثم النظر في تحويل السيارات التي تعمل بالبنزين إلي سيارات تعمل بالغاز صديقة للبيئة.





وتابعت النائبة حديثها :" أقدس وأحترم وأدعم التطور بكافة صوره وأشكاله ولكن قبل الشروع في الاتجاه لتجديد وتغيير نظم العربات لابد من الاهتمام بالبنية التحتية في المقام الأول.



