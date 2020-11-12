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توك شو

تفاصيل انفجار عبوة بمقبرة سعودية في حضور السفير الفرنسي.. فيديو

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 03:01 ص
السعودية
السعودية
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إبراهيم القادري
قال مشعل اباالودع الحربي كاتب صحفي سعودي ، إن الانفجار الذي حدث في أحد المقابر في السعودية أثناء حضور السفير الفرنسي ما قامت به هي الأيدي الخفية من الإخوان او داعش .

وأضاف  ابا الودع الحربي خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور ، ان هذا الانفجار حدث في مقابر الاجانب وتمت السيطرة عليه وأكد إصابة فردين اصابات طفيفة ويمكن ان يكون هذا العمل مرتبط بتركيا او الحوثيين .

واوضح : ان هذا ليس استهداف للقنصل الفرنسي ولكن هذه العملية كانت بهدف احراج القوات السعودية أمامهم .

وتابع : ان مصر والمملكة العربية السعودية والامارات هم مستهدفين من الارهابيين خصوصا انهم يقفوا الي جانب الدول العربية وهذا ما يجعلهم مستهدفين .

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