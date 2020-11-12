تفاصيل انفجار عبوة بمقبرة سعودية في حضور السفير الفرنسي.. فيديو

قال مشعل اباالودع الحربي كاتب صحفي سعودي ، إن الانفجار الذي حدث في أحد المقابر في السعودية أثناء حضور السفير الفرنسي ما قامت به هي الأيدي الخفية من الإخوان او داعش .





ابا الودع الحربي خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور ، ان هذا الانفجار حدث في مقابر الاجانب وتمت السيطرة عليه وأكد إصابة فردين اصابات طفيفة ويمكن ان يكون هذا العمل مرتبط بتركيا او . وأضافقناةعليهوأكدإصابةالحوثيين





واوضح : ان هذا ليس استهداف للقنصل الفرنسي ولكن هذه العملية كانت بهدف احراج القوات السعودية أمامهم .



