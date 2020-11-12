سعر الدولار اليوم الخميس 12 نوفمبر 2020

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 12 نوفمبر 2020 فى البنوك العاملة فى مصر.

سجل سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم الاربعاء 15.58 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدولار اليوم الاربعاء (المصرف العربى الدولى،المصرى الخليجى ،ابوظبى الاول FAB)نحو 15.59 جنيه للشراء و 15.69جنيه للبيع.

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سجل الدولار فى بنوك ( مصر ايران للتنمية ، التجارى الدولى CIB، العقارى المصرى العربى ، فيصل الاسلامى ، الاسكندرية ،اتش اس بى سى HSBC ، المصرف المتحد،عودة،البركة ,العربى الافريقى الدولى، بلوم ،الأهلى الكويتى بيريوس،قناة السويس،المصرى للتنمية الصادرات، التعمير و الاسكان ،الكويت الوطنى NBK، التنمية الصناعية،كريدى اجريكول ) نحو 15.60 جنيه للشراء و 15.70 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الاربعاء فى بنوك (مصر ، الاهلى، مصرف ابوظبى الاسلامى ) نحو 15.61 جنيه للشراء و 15.71جنيه للبيع.