محمود الليثي في جلسة تصوير بعدسة "صدى البلد"

الفيلم الكوميدي من

محمد ثروت

فؤاد وصلاح عبد الله،

محمد عبد الرحمن "توتا"، أحمد فتحى، محمد جمعة، كما يظهر فيه الفنانين أحمد فهمى ومصطفى خاطر وحمدى المرغنى كضيوف شرف.





وأعرب الفنان محمود الليثى عن فخره بالمشاركة ضمن فريق عمل فيلم "حظر تجول"، والذي يمثل مصر بالمسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الت42.

وقال لـ" صدى البلد": الفيلم يضم عددا كبيرا من النجوم، وهو أول تعاون بينه وبين المخرج أمير رمسيس،و سعيد لإنطلاقه من مهرجان القاهرة العريق.

الفيلم تدور أحداثه في إحدى ليالي خريف 2013 خلال فترة حظر التجول في مصر، حول (فاتن) التي تخرج من السجن بعد 20 عاما لتجد ابنتها (ليلى) غير قادرة على تجاوز الماضي والعفو عنها، وليس في ذهنها سوى أن والدتها قتلت والدها، في مقابل رفض تام من (فاتن) للإفصاح عن سبب الجريمة، مما يضع الابنة في صراعٍ ما بين عقلها الرافض للأم و قلبها الذي يميل لها تدريجيا.

بطولةوبيومي