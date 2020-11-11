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أخبار العالم

تزامنًا مع الأزمة الاقتصادية الحادة.. ارتفاع جديد في أسعار البنزين بتركيا

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 09:52 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
بعد أيام من استقالة صهر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ووزير المالية، برات البيراق، بسبب الأزمة الاقتصادية، أعلنت الحكومة التركية عن زيادة جديدة في أسعار البنزين، اعتباراً من يوم غدٍ الخميس.

وحسب صحيفة "زمان" التركية، فإن المعلومات الواردة عن أصحاب محطات الوقود، تشير إلى ارتفاع متوسط سعر البنزين في أنقرة من 6.63 ليرة إلى 6.99 ليرة للتر الواحد، على أن ترتفع هذه النسبة في إسطنبول من 6.75 ليرة إلى 6.94 ليرة، وفي إزمير من 6.82 ليرة إلى 7.01 ليرة.

وأكدت المصادر أن أسعار الديزل لن تشهد أي تغيير في الفترة المقبلة.

تجدر الإشارة، إلى أن أسعار الوقود في تركيا تتغير تبعا لمؤشر العملات الأجنبية ومتوسط أسعار المنتجات المعالجة في سوق البحر المتوسط.

وكان صهر أردوغان ووزير ماليته، البيراق أعلن استقالته من منصبه بحجة أوضاعه الصحية، لكن مصادر من الحزب الحاكم أكدت أن الاستقالة جاءت بطلب من أردوغان نفسه، بعد تدهور الاقتصاد التركي وانهيار سعر الليرة.

وجاءت استقالة البيرق بعد يومين من إقالة أردوغان محافظ البنك المركزي الذي عينه البيرق قبل 16 شهرا، وتعيين وزير المالية الأسبق مكانه، وذلك بعد تدهور سعر الليرة التركية التي فقدت 42 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام الجاري.

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