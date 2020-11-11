فى اليوم العالمى للعزاب.. فوائد صحية تميزهم عن المتزوجين

من الأفضل أن تكون أعزب ، وجد بحث علمي أن كونك أعزبًا له فوائد قليلة وتشير الدراسات إلى أن الأشخاص العزاب يميلون إلى امتلاك شبكات اجتماعية أقوى ويتطورون أكثر كأفراد حتى أنهم يميلون إلى أن يكونوا أكثر لياقة بدنية.





امتلاك شبكات اجتماعية أقوى



وفقا لموقع " businessinsider " وجد البحث العلمي أن كونك أعزبًا له فوائد قليلة فيميل الأشخاص العزاب إلى امتلاك شبكات اجتماعية أقوى ووجدوا أن العزاب لم يكونوا أكثر عرضة للتواصل مع شبكاتهم الاجتماعية فحسب ، بل كانوا يميلون أيضًا إلى تقديم وتلقي المساعدة من هؤلاء الأشخاص أكثر من أقرانهم المتزوجين.





أكثر لياقة

الأشخاص المتزوجون من الصعب عليهم اتباع عادات صحية مقارنه بالشخص الأعزب على الأقل عندما يتعلق الأمر ببعض مقاييس اللياقة البدنية.





في دراسة استقصائية لأكثر من 13000 شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و 64 عامًا ، وجد الباحثون أن أولئك الذين كانوا عازبين ولم يتزوجوا أبدًا كانوا يمارسون الرياضة بشكل متكرر كل أسبوع أكثر من أقرانهم المتزوجين والمطلقين.





الشعور بالحرية



ربطت العديد من الدراسات العزلة بفوائد مثل زيادة الشعور بالحرية ومستويات أعلى من الإبداع فهو يكونوا أكثر إنتاجية

وقال عالم النفس ديباولو: "إن المعتقدات القائلة بأن العزاب بائسون ووحيدون ... ولا يريدون أكثر من أن يصبحوا عازبين هي مجرد أساطير".