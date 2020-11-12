شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ماذا يخبئ برجك





وقدّمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم الموافق 12 من نوفمبر



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نصيحة علم الابراج

على صعيد العمل ستحصل على نتائج جيدة. يُنصح بالعمل بثبات. يجب عليك أيضًا محاولة القيام بعملك الصغير في المكتب بعناية.

على صعيد العمل ستحصل على نتائج جيدة. يُنصح بالعمل بثبات. يجب عليك أيضًا محاولة القيام بعملك الصغير في المكتب بعناية.





قد تجري أيضًا بعض المحادثات المهمة مع رئيسك اليوم. في مثل هذه الحالة ، يجب أن تكون بصراحة وبكل ثقة.







إذا كنت تاجرًا ، فعليك تجنب إغراق المزيد من السلع ، وإلا فقد تكون هناك خسارة بدلًا من الربح.







يمكن للأشخاص المرتبطين بأعمال الملابس تحقيق أرباح جيدة اليوم. سيكون الوضع مناسبًا في حياتك الشخصية.





نصيحة علم الابراج







سيكون هناك تنسيق مع أعضاء منزلك. اليوم سيكون مكلفا للغاية من حيث المال. تجنب المصاريف غير الضرورية. بقدر ما يتعلق الأمر بصحتك ، يمكن أن يؤدي المزيد من التعب إلى زيادة التعب.





من الأفضل أن تحاول العمل بتركيز كامل. إذا كنت تفكر في أي تغيير في العمل ، فهذه المرة ليست مناسبة لذلك. إذا حصلت على اقتراح عمل جديد .





فعليك اتخاذ قرارك بعناية. ستكون حالتك المالية طبيعية. قد يزداد قلقك بسبب عدم استلام الأموال المتوقفة.







بالحديث عن حياتك الشخصية ، سيكون جو منزلك متوترًا اليوم.

