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تعليم

ماذا قدمت التعليم لتخفيف الأعباء التعليمية على الأسر الأولى بالرعاية؟.. طارق شوقي يجيب

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 08:01 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة تتخذ العديد من الإجراءات لتخفيف الأعباء التعليمية على الأسر الأولى بالرعاية.

حيث قال وزير التربية والتعليم : لقد تم إصدار قرارًا ينص على إعفاء المصروفات شمل أبناء الشهداء ، والمرأة المعيلة ، والمطلقة ، والمدارس المجتمعية ، ومدارس الفصل الواحد ، ومدارس التربية الخاصة ، والطلاب التابعين لمعاش تكافل وكرامة.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه قد تم إضافة مليون طفل من الأسر الأولى بالرعاية للطلاب المعفيين من المصروفات.

وأوضح وزير التربية والتعليم ، أنه بناءا على ما سبق يبلغ إجمالى المعفيين من مصروفات المدارس 40% من الطلبة.

وعلى جانب آخر .. أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة نهائيا لما يقال بشأن أن الوزارة أصدرت قرارات بشأن مصروفات المدارس الخاصة ثم تراجعت عنها.

وقال وزير التربية والتعليم، إنه بالنسبة للقرار الذي تم تداوله على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بإلغاء زيادات مصروفات المدارس الخاصة والدولية العام الدراسي الحالي 2020/2021، فقد تم تداوله بسبب خطأ إداري تسبب في تداول هذا القرار الداخلي في غير وقته وغير موضعه، حيث إنه من المفترض ألا يعلن هذا القرار الآن إلا بعد أن تكتمل أدوات تنفيذه.

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وأضاف أن توقيت تداول هذا القرار على السوشيال ميديا كان خطأ تماما، لأنه خرج قرب منتصف الترم الأول، بعد أن كان أولياء الأمور دفعوا بالفعل مصروفات الفصل الدراسي الأول، وبالتالي لم يكن من المنطقي أن يخرج هذا القرار في هذا التوقيت ليفتح على الوزارة ثورة من الأهالي المطالبين باسترجاع أموالهم التي دفعوها قبل إعلان القرار، لأن "مش وقت الكلام ده خالص".

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تؤكد أنها ستلتزم بوعدها الذي سبق وأن أعلنته مرارا وتكرارا لـ الرأي العام، حيث سيتم الإعلان في الأسبوع الأول من شهر يناير 2021، عن تفاصيل منظومة جديدة ستقضي على جميع المشاكل المتعلقة بفئة المدارس التي بمصروفات، والتي تندرج تحتها: المدارس  الخاصة، والدولية، والتجريبية الرسمية لغات، والمتفوقين، واليابانية، والقوميات، ومدارس 30 يونيو

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وتابع: "بموجب هذه المنظومة الجديدة، سيتم تحديد وتقنين العلاقة التعاقدية بين ولي الأمر وصاحب المدرسة، بحيث يعرف كل طرف ما له من حقوق وما عليه من واجبات، وستوضح المنظومة الجديدة ضوابط وشروط واضحة ستكون واجبة التنفيذ من الطرفين".

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه سيتم التعامل بحسم شديد مع المدارس المخالفة لضوابط المنظومة الجديدة التي سيتم الإعلان عنها في يناير 2021، لافتًا إلى أن العقوبات التي ستفرض على المدارس المخالفة قد تصل إلى: الإغلاق، أو وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة، أو منع المدرسة المخالفة من استقبال طلاب جدد، بالإضافة لعقوبات أخرى سيتم الإعلان عنها في بالتفصيل في وقت لاحق.

وأعلن أنه في الإطار نفسه، تقوم الوزارة حاليا، بإعادة هيكلة داخلية بالوزارة لكل المؤسسة الإدارية المسئولة عن التعليم الخاص.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: "المنظومة الجديدة ستقف في صف الأهالي لضمان تقديم أحسن خدمة تعليمية بأفضل سعر، مع الحفاظ على حقوق أصحاب المدارس أيضا في نفس الوقت".

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