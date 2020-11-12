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توك شو

هنعمل أسطول.. «Alex jeepers» ينقذون السيارات من الغرق في مياه الأمطار

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 05:13 ص
ولي الدين سعودي،
ولي الدين سعودي، عضو فريق Alex jeepers
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إسراء صبري

قال ولي الدين سعودي، عضو فريق Alex jeepers، إنه يملك سيارة 4x4 وقرر أن يستغل قدرتها العالية في إنقاذ السيارات من مياه الأمطار التي يتسبب بها حالة الطقس السيئ.


وأضاف "سعودي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على "الحياة"، "معظم الناس تنتقد البنية التحتية للبلاد أثناء السيول ولكن هذا الكلام به مغالطات"، مؤكدًا "المسئولين شغالين وإحنا بنشوفهم.. وعشان كدا قررنا نساعد فرق المحليات". 


وتابع "فريقنا مكون من أكثر 20 عضو، وكل شوية تنضم عربية جديدة للفريق في محاولة لعمل أسطول إنقاذ، إحنا بنقدم في الجمعيات من أجل تدريبنا على بعض الإسعافات الأولية من أجل أن تكون المجموعة قادرة على التعامل في حالة وجود إصابات".


ونوه بأن خدمة الفريق تُقدم بالمجان وفي جميع الأماكن والعمال، وذلك من أجل المساعدة في حالة وجود أي مشكلة.

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