منها التأمينات وتشريعات العمالة.. 14 اختصاصا للطاقة والقوى العاملة بالشيوخ

أعلنت لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ انتهاء المناقشات الخاصة بمشروع اللائحة، على أن يتم تشكيل لجنة للانتهاء من الصيغة النهائية للائحة قبل عرضها على مجلس النواب لأخذ الموافقة النهائية.
وحددت المادة 36 من مشروع اللائحة الداخلية اللجان النوعية بمجلس الشيوخ والمقدرة بـ 14 لجنة نوعية، على عكس لجان مجلس النواب المكونة من 25 لجنة نوعية.
وتتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها، ولا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.
ووفقا للمادة 49، تختص لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بما يأتي:
1- السياسة البترولية واتفاقات التنقيب عن البترول.
2- الخطة العامة لكهرباء الجمهورية، وخاصة كهربة الريف، وتوزيع القوى الكهربائية، وتوفيرها، وصيانتها.
3- استخدامات الطاقة النووية والشمسية والرياح، وغيرها من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
4- التشريعات الخاصة بالطاقة والبترول وشئون الكهرباء.
5- الجوانب المتعلقة بالطاقة أو البيئة في السياسة العامة لتنمية الموارد الطبيعية واستغلالها.
6- كل ما يتعلق بشئون البيئة، وتغيير المناخ، ومكافحة التلوث، والتنمية المستدامة.
7- المحميات الطبيعية والمحافظة عليها.
8- وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الطاقة، وبشئون البيئة والتنمية المستدامة.
9- العمالة وعلاقات العمل والإدارة العمالية والكفاية الإنتاجية.
10- التشريعات العمالية.
11- التشريعات المنظمة للعاملين المدنيين في الدولة والقطاع العام والتنمية الإدارية.
12- التشريعات المنظمة للتأمينات الاجتماعية.
13- تنظيم الحرفيين والتأهيل والتدريب المهني والنقابات والاتحادات.
14- الجمعيات التعاونية الحرفية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة التي المختصة بشئون الطاقة، البيئة، القوى العاملة، التدريب، التنظيم والإدارة، التنمية الإدارية، والتأمينات الاجتماعية.