آخر موعد لتقديم أوراق الالتحاق بكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة

نوهت كلية الدراسات العليا والبحوث الإحصائية جامعة القاهرة ، على جميع طلاب الفرقة الاولى جميع المراحل ( التمهيدى - الدبلوم - ماجستير - تأهيلى الدكتوراه ) سرعة سداد المصروفات الدراسة . والبحوثالإحصائية





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كما اعلنت الكليه سرعة تقديم اوراق الالتحاق فى موعد اقصاه يوم الاثنين الموافق ١٦ من نوفمبر ولن يتم استلام اى اوراق بعد الموعد المحدد .





وكان الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، شدد على النواب وعمداء الكليات والمعاهد، بمنع دخول الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس إلى الكليات أو قاعات المحاضرات والمعامل دون ارتداء الكمامات، كما وجه بمنع التجمعات في ساحات الجامعة أو الكليات، وإلزام الطلبة داخل المدرج أو المعمل بارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي وإلا يحرم الطالب من حضور المحاضرة مع تحويله إلى التحقيق.