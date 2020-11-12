حظك اليوم الخميس 12 - 11- 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم كثير من الأشخاص بمتابعة الأبراج وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماع فيسبوك، أبرز توقعات الأبراج ليوم الخميس 12-11-2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.
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برج الحمل
عاطفيا: إذا كنت متزوجا تخل اليوم عن رغبتك في فرض رأيك بأي ثمن.
مهنيا وماليا: القمر بمواجهة برجك يشوشك وقد يشغلك اليوم أمر تعاقد أو شريك وعليك أن تدرس الأمور بدقة.
برج الثور
عاطفيا واجتماعيا: الشمس وعطارد في مواجهة برجك وعليك أن تلاحظ بتأني كل صغيرة وكبيرة، وحاول أن تتفهم مشاعر الآخرين.
مهنيا وصحيا: القمر يتنافر مع المريخ في منزلي الصحة وعليك اليوم أن تنظم جهودك وتهتم بصحتك ولا تهمل أي عارض.
برج الجوزاء
عاطفيا واجتماعيا: فينوس في منزل الحب تساعدك أن تقدم كل ما بوسعك لتسعد من تحب، ومن السهل أن تحصل على تقدير الجميع.
مهنيا: القمر في منزلك الخامس يدعمك وقد يجعلك ذلك تشعر بالنشاط والحيوية وتضع الأمور في مسارها الصحيح.
برج السرطان
مهنيا واجتماعيا: القمر في مربع برجك قد يدفعك لعدم التساهل وعليك بالسيطرة على انفعلاتك.
عاطفيا وعائليا: فينوس في وضع معاكس وقد يصيبك ذلك بالقلق بشأن علاقتك بمن حولك وعليك أن تقاوم الشكوك والظنون ولا تبالغ في حساسيتك.
برج الأسد
عاطفيا: فينوس تساعدك على إظهار ما لديك من مشاعر ويُستمع إليك بشغف.
مهنيا: القمر في منزل العلاقات يمدك اليوم بالكلمات المناسبة لكل موقف وتبدو قادرا على الإقناع والتفاوض.
برج العذراء
عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش.. الشمس وعطارد في منزل العلاقات يساعدانك أن تركز طاقتك على توطيد علاقاتك.
مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع المريخ في منزلي المال والوقت ليس مناسبا للتسرع أو التبذير، وعليك اليوم أن تتأنى في قراراتك.
برج الميزان
مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك يساعدك اليوم على التعامل مع الكثيرين بلياقة وفطنة.
عاطفيا: فينوس في برجك تمنحك سحرا وطاقة عاطفية وتأثيرا في الجنس الآخر.
برج العقرب
مهنيا واجتماعيا: قد تميل اليوم للانعزال قليلا وعليك أن تعتمد على موهبتك في المراوغة لتهرب بحنكة من المستجدات، ولا تعلن خططك ونظم جهودك.
عاطفيا وصحيا: القمر يتنافر مع المريخ في منزلي الصحة، ومن المهم اليوم أن تهتم بصحتك وأن تتحكم أيضا في حساسيتك وردود أفعالك.
برج القوس
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الحادي عشر يمدك بكل الطاقة والقدرة على التواصل.. ثق بنفسك.
عاطفيا: فينوس والقمر داعمان ويمنحانك طاقة عاطفية وسحرا وجاذبية ويدفعانك للتعبير عما بداخلك من مشاعر.
برج الجدي
مهنيا وعائليا: القمر والمريخ معاكسان وعليك أن تتجنب التعامل بعدوانية كي لا تخسر علاقة مع أحد الزملاء أو الأقارب.
عاطفيا: فينوس في وضع معاكس.. قاوم ميلك للعصبية واعتمد اليوم على ما لديك من قيم ومبادئ قيّمة لتجعل من يحبك يدعمك.
برج الدلو
عاطفيا: رغم الضغوط.. فينوس في وضع داعم يساعدك أن تتفهم مشاعر الطرف الآخر وتستطيع أن تقدم لمسات بسيطة تعني الكثير لمن يحبك.
مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يساعدك على التوصل لاستنتاجات مهمة وقد تدفعك الأفلاك للخوض في مغامرة جديدة وشيقة.
برج الحوت
اجتماعيا وعاطفيا: الشمس وعطارد في منزل الحظ يساعدانك أن تقترب من الآخرين وممن تحب.
مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع المريخ في منزلي المال وعليك اليوم باتباع الحذر والدقة في إدارتك لأعمالك ونفقاتك وأموالك وتأنّ في خطواتك المهنية.