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حظك اليوم الخميس 12 - 11- 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 03:49 ص
حظك اليوم الخميس
حظك اليوم الخميس 12 - 11- 2020
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هاجر هانئ
يهتم كثير من الأشخاص بمتابعة الأبراج وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماع فيسبوك، أبرز توقعات الأبراج ليوم الخميس 12-11-2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

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برج الحمل
عاطفيا: إذا كنت متزوجا تخل اليوم عن رغبتك في فرض رأيك بأي ثمن.
مهنيا وماليا: القمر بمواجهة برجك يشوشك وقد يشغلك اليوم أمر تعاقد أو شريك وعليك أن تدرس الأمور بدقة.


برج الثور
عاطفيا واجتماعيا: الشمس وعطارد في مواجهة برجك وعليك أن تلاحظ بتأني كل صغيرة وكبيرة، وحاول أن تتفهم مشاعر الآخرين.
مهنيا وصحيا: القمر يتنافر مع المريخ في منزلي الصحة وعليك اليوم أن تنظم جهودك وتهتم بصحتك ولا تهمل أي عارض.

برج الجوزاء
عاطفيا واجتماعيا: فينوس في منزل الحب تساعدك أن تقدم كل ما بوسعك لتسعد من تحب، ومن السهل أن تحصل على تقدير الجميع.
مهنيا: القمر في منزلك الخامس يدعمك وقد يجعلك ذلك تشعر بالنشاط والحيوية وتضع الأمور في مسارها الصحيح.

برج السرطان
مهنيا واجتماعيا: القمر في مربع برجك قد يدفعك لعدم التساهل وعليك بالسيطرة على انفعلاتك.
عاطفيا وعائليا: فينوس في وضع معاكس وقد يصيبك ذلك بالقلق بشأن علاقتك بمن حولك وعليك أن تقاوم الشكوك والظنون ولا تبالغ في حساسيتك.

برج الأسد
عاطفيا: فينوس تساعدك على إظهار ما لديك من مشاعر ويُستمع إليك بشغف.
مهنيا: القمر في منزل العلاقات يمدك اليوم بالكلمات المناسبة لكل موقف وتبدو قادرا على الإقناع والتفاوض.

برج العذراء
عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش.. الشمس وعطارد في منزل العلاقات يساعدانك أن تركز طاقتك على توطيد علاقاتك.
مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع المريخ في منزلي المال والوقت ليس مناسبا للتسرع أو التبذير، وعليك اليوم أن تتأنى في قراراتك.

برج الميزان
مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك يساعدك اليوم على التعامل مع الكثيرين بلياقة وفطنة.
عاطفيا: فينوس في برجك تمنحك سحرا وطاقة عاطفية وتأثيرا في الجنس الآخر.

برج العقرب
مهنيا واجتماعيا: قد تميل اليوم للانعزال قليلا وعليك أن تعتمد على موهبتك في المراوغة لتهرب بحنكة من المستجدات، ولا تعلن خططك ونظم جهودك.
عاطفيا وصحيا: القمر يتنافر مع المريخ في منزلي الصحة، ومن المهم اليوم أن تهتم بصحتك وأن تتحكم أيضا في حساسيتك وردود أفعالك.

برج القوس
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الحادي عشر يمدك بكل الطاقة والقدرة على التواصل.. ثق بنفسك.
عاطفيا: فينوس والقمر داعمان ويمنحانك طاقة عاطفية وسحرا وجاذبية ويدفعانك للتعبير عما بداخلك من مشاعر.

برج الجدي
مهنيا وعائليا: القمر والمريخ معاكسان وعليك أن تتجنب التعامل بعدوانية كي لا تخسر علاقة مع أحد الزملاء أو الأقارب.
عاطفيا: فينوس في وضع معاكس.. قاوم ميلك للعصبية واعتمد اليوم على ما لديك من قيم ومبادئ قيّمة لتجعل من يحبك يدعمك.

برج الدلو
عاطفيا: رغم الضغوط.. فينوس في وضع داعم يساعدك أن تتفهم مشاعر الطرف الآخر وتستطيع أن تقدم لمسات بسيطة تعني الكثير لمن يحبك.
مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يساعدك على التوصل لاستنتاجات مهمة وقد تدفعك الأفلاك للخوض في مغامرة جديدة وشيقة.

برج الحوت
اجتماعيا وعاطفيا: الشمس وعطارد في منزل الحظ يساعدانك أن تقترب من الآخرين وممن تحب.
مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع المريخ في منزلي المال وعليك اليوم باتباع الحذر والدقة في إدارتك لأعمالك ونفقاتك وأموالك وتأنّ في خطواتك المهنية.

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