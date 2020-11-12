مفاجأة للسيدات.. إليك طريقة عمل المارشميلو بالمنزل

تحتاج ربة المنزل المارشميلو فى إعداد بعض الحلويات المنزلية وتزين التورت، لذلك تقدم الشيف نجلاء الشرشابى طريقة عمل مارشميلوبالمنزل لتوفير الميزانية.

مقادير مارشميلو

1 كوب سكر

نصف كوب ماء لـ خليط الجيلاتين

2 ملعقة كبيرة جيلاتين

نصف كوب ماء ساخن

نشا

سكر بودرة

للفرد

لون طعام احمر

طريقة تحضير مارشميلو

* يسخن السكر مع الماء على النار

* يترك على النار حتى يصبح القوام ثقيلا ويترك جانبًا

* يذوب الجيلاتين مع الماء الساخن، ثم يضاف إلى العسل

* يخفق المزيج بمضرب البيض حتى يصبح مارينج

* يصب ½ كمية المارشيملو على طبقة من السكر البودرة والنشا

