AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

مفاجأة للسيدات.. إليك طريقة عمل المارشميلو بالمنزل

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 08:12 ص
مفاجئة للسيدات إليك
مفاجئة للسيدات إليك طريقة عمل المارشميللو بالمنزل
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

تحتاج ربة المنزل المارشميلو فى إعداد بعض الحلويات المنزلية وتزين التورت، لذلك تقدم  الشيف نجلاء الشرشابى طريقة عمل مارشميلوبالمنزل لتوفير الميزانية.

مقادير مارشميلو

1 كوب سكر
نصف كوب ماء لـ خليط الجيلاتين
2 ملعقة كبيرة جيلاتين
نصف كوب ماء ساخن
نشا
سكر بودرة
للفرد
لون طعام احمر

طريقة تحضير مارشميلو

* يسخن السكر مع الماء على النار

* يترك على النار حتى يصبح القوام ثقيلا ويترك جانبًا

* يذوب الجيلاتين مع الماء الساخن، ثم يضاف إلى العسل

* يخفق المزيج بمضرب البيض حتى يصبح مارينج

* يصب ½ كمية المارشيملو على طبقة من السكر البودرة والنشا

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة عمل إنجل بأي كراست المارينج

أسهل طريقة لعجينة السكر

شهية و لذيذة.. طريقة عمل كيك موس الشوكولاتة

حلوى مولد النبوي 2020 .. طريقة عمل القشطية في 5 دقائق

استعدادا لمولد النبي.. طريقة عمل الملبن الأحمر والعادي بالمنزل

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل مارشميللو في المنزل

ترشيحاتنا

بـ إطلالتين أيهما أجمل؟.. ابنة عصام الحضري تثير الجدل بأنوثتها

كيفية فتح السيارة بدون مفتاح

سعر الذهب اليوم الخميس 12 نوفمبر 2020

محمد رمضان يرد على تصريح عزت العلايلي «ده مريض شهرة» بأغنية أنا السلطان

أمير عابد: عماد النحاس استمد روح الانتصارات من الأهلي.. فيديو

سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع «بكار بيراميدز» ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رضيعة حديثة الولادة تصارع الموت بعد حقنها بـ الهيروين على يد والدتها

مأساة عائلية.. مصاب بكورونا يلقى حتفه بعد وفاة والدته بـ7 ساعات

محتالة تستولي على 60 ألف دولار تبرعات بعد ادعائها الإصابة بالسرطان.. تفاصيل