مفاجأة للسيدات.. إليك طريقة عمل المارشميلو بالمنزل

تحتاج ربة المنزل المارشميلو فى إعداد بعض الحلويات المنزلية وتزين التورت، لذلك تقدم الشيف نجلاء الشرشابى طريقة عمل مارشميلوبالمنزل لتوفير الميزانية.
مقادير مارشميلو
1 كوب سكر
نصف كوب ماء لـ خليط الجيلاتين
2 ملعقة كبيرة جيلاتين
نصف كوب ماء ساخن
نشا
سكر بودرة
للفرد
لون طعام احمر
* يسخن السكر مع الماء على النار
* يترك على النار حتى يصبح القوام ثقيلا ويترك جانبًا
* يذوب الجيلاتين مع الماء الساخن، ثم يضاف إلى العسل
* يخفق المزيج بمضرب البيض حتى يصبح مارينج
* يصب ½ كمية المارشيملو على طبقة من السكر البودرة والنشا