تشريح جثة شاب انتحر قفزا من الطابق الثالث بعد مشاجرة مع والدته بالشروق

كلفت جهات التحقيق، مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة شاب، لقى مصرعه عقب القاء نفسه من الطابق الثالث بعقار بمنطقة الشروق، واعداد تقرير مفصل عن اسباب الوفاة وهل هناك شبهة جنائية وراء ذلك من عدمه.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحرى عن الواقعة واعداد تقرير مفصل عن ذلك للتوصل للأسباب الحقيقية وراء وفاة الشاب.





وكان قد لقي شاب مصرعه إثر مشاجرة مع والدته بمدينة الشروق.





وكان قسم شرطة الشروق قد تلقى بلاغًا بسقوط شخص من الطابق الثالث بعقار سكني بدائرة القسم.



