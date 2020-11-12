AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تشريح جثة شاب انتحر قفزا من الطابق الثالث بعد مشاجرة مع والدته بالشروق

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 01:01 ص
جثة
جثة
Advertisements
اسلام مقلد
كلفت جهات التحقيق، مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة شاب، لقى مصرعه عقب القاء نفسه من الطابق الثالث بعقار بمنطقة الشروق، واعداد تقرير مفصل عن اسباب الوفاة وهل هناك شبهة جنائية وراء ذلك من عدمه.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحرى عن الواقعة واعداد تقرير مفصل عن ذلك للتوصل للأسباب الحقيقية وراء وفاة الشاب. 

وكان قد لقي شاب مصرعه إثر مشاجرة مع والدته بمدينة الشروق.

وكان قسم شرطة الشروق قد تلقى بلاغًا بسقوط شخص من الطابق الثالث بعقار سكني بدائرة القسم.

على الفور انتقل رجال المباحث بإشراف اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، وتبين من التحريات وجمع المعلومات أن الجثة لشاب " 25 سنة " ألقى بنفسه من شرفة منزله بعد مشادة مع والدته تطورت لمشاجرة قام على أثرها بإلقاء نفسه منتحرًا من الطابق الثالث ليلقى مصرعه في الحال، وذلك بسبب خلافات أسرية، وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق. 

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جرعة مخدرات زائدة.. تشريج جثة عاطل عثر عليه بجوار صندوق قمامة بمصر القديمة

رفض الاعتراف به .. حبس سيدة وزوجها لقتلهما طفلهما غير الشرعي بالسلام

تشريح جثة شاب قتل على يد جاره بـ 15 مايو

تشريح جثة سائق قتل على يد اثنين في مشاجرة بدار السلام

بسبب خلافات أسرية.. مصرع شاب ألقى بنفسه من شرفة منزله بالشروق

ترشيحاتنا

ترتيب مجموعة مصر عقب تعادل جزر القمر وكينيا في تصفيات أمم أفريقيا

فيديوجراف.. أسرة عبلة كامل تحسم أمر مرضها بالسرطان

هل تحديد نوع الجنين بعمليات الحقن المجهري جائز شرعا؟ الإفتاء تجيب

طريقة عمل التورتة السريعة.. خطوة بخطوة

بفستان ملفت.. شاهد ثاني إطلالات ابنة الحضري في حفل خطوبتها

انتو بتعملوا إيه.. رامي رضوان يصاب بحالة ذهول على الهواء سبب فهلوة المصريين.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ إطلالتين أيهما أجمل؟.. ابنة عصام الحضري تثير الجدل بأنوثتها

جمبسوت كب.. شاهد| الإطلالة الثانية لـ زوجة عصام الحضري في خطوبة ابنتهما

بفستان ملفت.. شاهد ثاني إطلالات ابنة الحضري في حفل خطوبتها