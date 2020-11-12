الإفتاء: إحرام المنتقبة يكون بكشف وجهها

قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن إحرام المرأة المنتقبة أثناء الحج أو العمرة يكون بكشف وجهها.





وأوضح خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية للدار أنه يجب على المنتقبة خلع النقاب أثناء الحج أو العمرة.





لماذا يخلع النقاب في الحج ؟ وسبب تحريم تغطية المرأة وجهها أثناء الإحرام، لعله من المسائل المهمة لدى الكثير من المنتقبات ، اللاتي تتمسكن بتغطية وجوههن، وعن الحكمة من كشف المرأة وجهها أثناء الإحرام، قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الحكمة في منع المرأة من ارتداء النقاب أثناء الإحرام، وكشف وجهها أثناء الطواف، أن هذا هو إحرامها.





لماذا يخلع النقاب في الحج ؟