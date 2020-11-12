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ديني

الإفتاء: إحرام المنتقبة يكون بكشف وجهها

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 07:00 ص
الإفتاء: إحرام المنتقبة
الإفتاء: إحرام المنتقبة يكون بكشف وجهها
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محمود ضاحي
قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن إحرام المرأة المنتقبة أثناء الحج أو العمرة يكون بكشف وجهها.

وأوضح خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية للدار أنه يجب على المنتقبة خلع النقاب أثناء الحج أو العمرة.

لماذا يخلع النقاب في الحج ؟  وسبب تحريم تغطية المرأة وجهها أثناء الإحرام، لعله من المسائل المهمة لدى الكثير من المنتقبات ، اللاتي تتمسكن بتغطية وجوههن، وعن الحكمة من كشف المرأة وجهها أثناء الإحرام، قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الحكمة في منع المرأة من ارتداء النقاب أثناء الإحرام، وكشف وجهها أثناء الطواف، أن هذا هو إحرامها.

لماذا يخلع النقاب في الحج ؟ 
 أوضح  «جمعة» في إجابته عن سؤال: « لماذا تَكشِفُ المرأةُ وَجهَها أثناء الطَّوافِ؟»،إن تغطية المرأة لوجهها وكفيها بارتداء النقاب والقفازات هو من ممنوعات الإحرام، وينبغي عليها أن تكشف وجهها أثناء الطواف، لأن هذا هو إحرامُها؛ فإحرامُها في وجهِها وكَفَّيها.

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