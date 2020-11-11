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تعليم

بالصور.. مواعيد سداد المصروفات الدراسية للعام الجامعي الجديد بآداب عين شمس

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 11:13 م
جدول سداد المصروفات
جدول سداد المصروفات
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حسام الفقي
قال الدكتور مصطفي مرتضى عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس، إن الكلية اتخذت الإجراءات الاحترازية مع بداية العام الدراسي الجديد؛ حيث يتم تعقيم قاعات الدراسة بشكل مستمر مع وجود بوابات تعقيم بالبوابات الخارجية وأجهزة قياس درجة الحرارة.

وأضاف عميد كلية الآداب خلال تصريحاته لـ صدي البلد، أنه يتم إلزام جميع الطلاب وأعضاء التدريس والعاملين بارتداء الكمامات ومنع دخول أي طالب دون ارتدائها والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وأكد الدكتور مصطفي مرتضي أنه تم الاعتماد علي التعليم الهجين بالعام الدراسي الجديد، منوها إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة للمعامل والمدرجات وقاعات الدراسة والتأكد من سلامة وصيانة الأدوات الدراسية ومصادر التهوية وتنفيذ أعمال الصيانة العاجلة والشاملة والبسيطة وصيانة أجهزة الكمبيوتر وأجهزة المعامل.

كما أعلنت كلية الآداب عن مواعيد سداد المصروفات الدراسية للعام الجامعي 2020_2021 ونوهت الكلية انه في حال عدم سداد المصروفات لا يسمح للطالب بالقيد في فصله الدراسي .
بالصور.. مواعيد سداد المصروفات الدراسية للعام الجامعي الجديد بآداب عين شمس

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