تجديد حبس عامل لاتهامه بسرقة مبلغ مالي من شركته فى بولاق أبو العلا

قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح بولاق ابو العلا، تجديد حبس، عامل، 156 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مبلغ مالى من داخل إحدى الشركات بالقاهرة محل عمله بمنطقة بولاق أبو العلا.





وكانت جهات التحقيق، قررت حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مبلغ مالى من داخل إحدى الشركات بالقاهرة محل عمله بمنطقة بولاق أبو العلا.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم واعداد تقرير مفصل عنه.





وكان رجال الأمن نجحوا فى كشف ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل إحدى الشركات بالقاهرة وتحديد وضبط مرتكب الواقعة .





تلقى قسم شرطة بولاق أبو العلا بلاغا من مسئول بإحدى شركات تجارة الحديد ، كائنة بدائرة القسم ، قرر باكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل مقر الشركة .





بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عامل حالى بالشركة محل البلاغ ، يحمل جنسية أجنبية، مقيم بدائرة القسم أمكن ضبطه.





وبمواجهته بالتحريات اعترف بارتكابه الواقعة نظرًا لمروره بضائقة مالية وعلمه بوجود مبالغ مالية داخل الشركة، وعقب انصراف العاملين تمكن من الدخول للشركة واستولى على المبلغ المالى ولاذ بالفرار .



