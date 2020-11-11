نشرة البرلمان | نشاط مكثف لرئيسي النواب والشيوخ.. وننشر عقوبة المدرس المتهم بالإساءة للرسول

في إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الأربعاء 11 نوفمبر:سعى إلى لم الشمل العربي.. عبد العال ينعي رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمانعبد المحسن سلامة: رئيس الشيوخ قيمة وقامة قانونية رفيعة المستوى..صورعبد العال يستقبل رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام.. صورالمستشار عبدالوهاب عبدالرازق يستقبل رئيس المجلس العالمي للتسامح.. صورتعاون مرتقب.. ننشر تفاصيل لقاء رئيس الشيوخ مع وزير الرياضةحياة حافلة بالإنجازات.. رئيس مجلس الشيوخ ينعى رئيس الوزراء البحرينيبعد القبض عليه.. ننشر عقوبة المدرس المتهم بالإساءة للرسول في الإسماعيليةليس لها علاقة بـ كورونا.. لماذا ستظل مواعيد فتح وغلق المحلات دائمة؟