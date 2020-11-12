15 نوفمبر.. دورة تدريبية بجامعة حلوان عن طرق الاستدلال على أصالة الآثار

أعلنت كلية الآداب بجامعة حلوان عن إقامتها لدورة تدريبية للعاملين بالإدارة المركزية للمنافذ الأثرية بوزارة الآثار بالتعاون مع متحف الفن الإسلامى على مدار يومي ٢٥ و٢٦ من نوفمبر الجاري، تحت اسم "طرق الاستدلال على أصالة الآثار".





اقرأ أيضا :









وأوضحت كلية الآداب ان الدورة ستشمل ٢٥ أثريا من العاملين بمنافذ وزارة الآثار ، مشيرة إلى أنه سيتم تقسيم المتدربين حتى تشمل القاعات الخاصة بالدورات ٥٠% من قدرتها الاستعابية للوقاية من فيروس كورونا و تطبيقا للاجراءات الاحترازية .





فيما نوهت إدارة الجامعة على الطلاب بضرورة ارتداء الكمامات داخل الحرم الجامعى للوقاية من فيروس كورونا ، مشيرة إلى أنه ممنوع على الطلاب دخول الجامعة بدونها.