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مرأة

هل لبس ٢ كمامة خير من واحدة وتعرف على أفضل أنواع الكمامات؟

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 08:31 ص
هل لبس ٢ كمامة خير
هل لبس ٢ كمامة خير من واحد وتعرف على أفضل أنواع الكمامات ؟
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أسماء عبد الحفيظ

نظرًا لارتداء الكثير من الأشخاص الأقنعة الكمامات للحد من انتشار فيروس كورونا ، ربما لاحظت أن بعض الأشخاص يتضاعفون في ارتداء الأقنعة أكثر من كمامة هل لبس كمامين أفضل من كمامة؟

كيفية ارتداء قناع الوجه

وفقا لما نشره موقع web MD ،أقنعة الوجه تساعد على حمايتك وحماية الآخرين من انتشار أو الإصابة بفيروس COVID-19. ومع ذلك ، من المهم اتباع الخطوات الصحيحة للتأكد من أنك لا تلوث القناع أو وجهك.

حول
إذا تمكنت من الحصول على N95 أو قناع جراحي حقيقي (وليس أقنعة "المظهر الطبي" التي يمكنك شراؤها من المتجر) ، فإن وضع طبقة أخرى فوقها ربما لا يفيد كثيرًا . أقنعة الرعاية الصحية هذه مصنوعة من مواد منسوجة بإحكام مصممة خصيصًا لمنع الجزيئات الفيروسية من الاختراق ، لذلك ربما لا تحتاج إلى أي مساعدة إضافية.

ولكن إذا كنت تستخدم قناعًا قطنيًا أساسيًا ، فقد يؤدي ارتداء قناع ثانٍ بالفعل إلى حبس المزيد من الجزيئات الفيروسية في أنفاسك عند الزفير وقد يوفر أيضًا حماية أفضل ضد استنشاق الفيروس من الهواء.

تشير الأبحاث الحديثة التي أجريت على الأقنعة الفردية إلى أن قناع الوجه المكون من طبقتين من القماش كان أفضل من القناع أحادي الطبقة. فهل هذا يعني أن الطبقات الإضافية التي ستحصل عليها من التقنيع المزدوج ستوفر المزيد من الحماية؟ ليس لدينا دليل علمي على ذلك حتى الآن ، ولكن حتى نفعل ذلك ، من المحتمل ألا يؤذي ارتداء القناع المزدوج ، خاصة إذا وجدت نفسك في موقف محفوف بالمخاطر ، مثل العيش مع شخص مريض بفيروس كورونا.

ومع ذلك ، لا تطور إحساسًا زائفًا بالأمان بأن القناع المزدوج يعني أنه لا يتعين عليك أيضًا اتخاذ احتياطات الصحة العامة الأخرى. ما زلت بحاجة إلى الحفاظ على مسافة جسدية من الأشخاص الآخرين. واغسل يديك.

أيضًا ، بغض النظر عن عدد طبقات القماش التي يحتوي عليها القناع ، تأكد من أنه يناسب وجهك جيدًا ويحتضن وجهك دون ثغرات. يمكن أن تسمح الثغرات للجراثيم بالهروب - أو الدخول وتسبب لك المرض.

أخيرًا ، تذكر أن أفضل قناع هو القناع الذي ترتديه باستمرار. إذا كان القناع المزدوج يجعلك غير مرتاح ويحثك على سحب القناع لأسفل أسفل أنفك (لا!) أو التخلص منه تمامًا ، فما عليك سوى التمسك بقناعك المعتاد.

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