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فن

أخبار الفن.. تفاصيل تجاوز نشوى مصطفى محنة كورونا.. إنجى وجدان ترزق بـ مولودة

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 11:17 م
نشوى مصطفى
نشوى مصطفى
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نبيل العدوى
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها من خلال التقرير التالى:

ضرب فيروس "كورونا" الوسط الفني خلال الفترة الأخيرة، وأصيب عدد كبير من الفنانين بالفيروس "اللعين"، آخرهم الفنانة نشوى مصطفى التي أعلنت شفاءها اليوم.

أعلنت الفنانة نشوى مصطفى عن تعافيها من فيروس كورونا  عبر بث مباشر على صفحتها بموقع فيس بوك من داخل مستشفى العجوزة.

أعلنت الفنانة السورية أصالة عن تفاصيل إصابتها بشلل الأطفال وذلك أثناء زيارتها لمستشفى بهية، وقالت إنها كانت تعاني الكثير من الآلام الجسدية.

فاجأت الفنانة انجى وجدان جمهورها بوضع مولودتها الجديدة " نازلي" ونشر صورة له معها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

خضع الفنان محمود الليثى لجلسة تصوير خاصة بعدسة مصور "صدى البلد" علي الخشاب.

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