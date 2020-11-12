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حوادث

تجديد حبس نصاب يستدرج المواطنين عبر الفيس بوك لتبديل العملات المزورة

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 05:00 ص
حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية
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اسلام مقلد
قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح المطرية، تجديد حبس شخص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه ببمارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال بزعم قدرته على توفير عملات مقلدة من خلال موقع "فيس بوك" .

وكانت قد قررت جهات التحقيق، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه ببمارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال بزعم قدرته على توفير عملات مقلدة من خلال موقع "فيس بوك" .

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل عنه.

وكان رجال الأمن بالقاهرة قد تمكنوا من ضبط شخص لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال بزعم قدرته على توفير عملات مقلدة من خلال موقع "فيس بوك" .

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة بدائرة قسم شرطة المطرية ، تلاحظ لها قيام 3 أشخاص بالتشاجر فيما بينهم .

وباستبيان الأمر تم ضبط (طرف أول- عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بالمطرية "مصاب بكدمات متفرقة بالجسم" وبحوزته سلاح أبيض " مطواة "  مبلغ مالى ، هاتف محمول، ورقة مالية فئة 200 جنية "مقلدة"، طرف ثان –شقيقان مقيمان بمحافظة البحيرة).

وبالفحص تبين سابقة تعرف الطرف الثانى على الأول من خلال موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وإتفقا مع الأول على إستبدل مبلغ مالى 1000 جنيه مقابل 2000 جنية "مقلدين" والتقابل بمحل الضبط لإتمام عملية التبديل.

وعقب ذلك قام الأول بمغافلتهما والإستيلاء على المبلغ المالى ولاذ بالفرار، مما أثار حفيظتهما فإختمرت فى ذهنهما فكرة إستدراجه بدعوى رغبتهما فى تبديل مبالغ مالية بعملات مقلدة وإتفقوا على التقابل بمحل الضبط وعقب وصول الأول قاما بالتعدى عليه بالضرب بالأيدى محدثان إصابته .

وبمواجهة الطرف الأول اعترف بقيامه بالنصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على توفير عملات ورقية مقلدة عبر موقع التواصل الإجتماعى بإستخدام العملة الورقية المقلدة المضبوطة بحوزته، وأضاف بحيازته للسلاح الأبيض بقصد الدفاع ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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