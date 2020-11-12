العرابي: العلاقات بين مصر واليونان راسخة وزيارة الرئيس لأثينا تتويج للتعاون

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الرئيس السيسي إلى اليونان تعتبر تتويجا لمرحلة هامة بدأتها مصر في التعاون مع اليونان وقبرص.





وأضاف محمد العرابي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، أن العلاقات بين مصر واليونان راسخة ولها عمق كبير في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية .





وأوضح محمد العرابي أن:" زيارة الرئيس السيسي إلى اليونان تؤكد عمق وتوطيد العلاقات معها"، مضيفا:" المنطقة تمر بتوترات غير طبيعية وهناك دول تحاول العبث بأمن المنطقة عن طريق مغامرات غير محسوبة".





وأكمل محمد العرابي:" التواصل الاستراتيجي بين مصر واليونان في غاية الأهمية، ومصر تضع نموذجا جديدا للتعاون الثنائي بين مصر ودولة في الاتحاد الأوروبي".



