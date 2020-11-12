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حوادث

تجديد حبس شخص استولى على أموال راغبي العمل بزعم تعيينهم بشركة طيران

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 07:01 ص
حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية
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اسلام مقلد
قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح مدينة نصر، تجديد حبس شخص، 15 يوما على ذمة التحقيقات،  لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم قدرته على توفير فرص عمل لهم بإحدى شركات الطيران.

وكانت قد قررت جهات التحقيق حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم قدرته على توفير فرص عمل لهم بإحدى شركات الطيران.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عن نشاط المتهم وعدد الوقائع التى ارتكبها.

وكان قد ألقى رجال المباحث بالقاهرة القبض على ضبط شخص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم قدرته على توفير فرص عمل لهم  بإحدى شركات الطيران.

وتمكن قسم مكافحة جرائم النصب والاحتيال بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) ، ومطلوب ضبطه فى (15) قضية آخرها قضية نصب ، وبحوزته (مبلغ مالى – خاتم ألماس – هاتف محمول – طلبات تعيين بإحدى شركات الطيران) حال تواجده بمنطقة القاهرة الجديدة .

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها ، واعترف بقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير فرص عمل لهم بإحدى شركات الطيران لسابقة عمله بذات الشركة ، وأضاف بأن المبلغ المالى والخاتم المضبوطين بحوزته من متحصلات نشاطه.

وبتطوير مناقشته اعترف بارتكابه (6) وقائع نصب بالأسلوب المشار إليه، وباستدعاء المجنى عليهم أيدوا ما سبق ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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