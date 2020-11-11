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طريقه عمل الكريب في المنزل

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 11:32 م
صدى البلد
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رنا عصمت
قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛طريقه عمل الكريب.

المقادير 
2 كوب دقيق 
2 بيضات 
2 كوب لبن 
معلقة ص ملح 
معلقة ص فلفل
معلقتين زبده او زيت

الطريقة

اعجني المكونات السابقة جيدا حتى تحصلي على عجين قوامه خفيف نوعا ما.
ممكن تضربية بالخلاط لو صعب عليكي اليدوي

اتركي و العجين قليلا ليتمازج قبل عمل الكريب على الناروغطى البوله بطبقة بلاستيك وريحيها فى الثلاجه شويه صغيرين
طهى الكريب على النار :

 ادهني سطح مقلاة لا يلتصق بها الطعام وتكون صغيرة الحجم بقليل من الزبد ثم سخنيها جيداعلى درجة حرارة متوسطة .

5-اسكبي نصف مغرفة عجين علي سطح المقلاة أو مغرفه صغيره فى حجم الفنجان واقلي لمدة 3 دقائق حتى يتماسك العجين تصبح فطيرة ذهبية اللون واقلبيها على الناحية الأخرى.عندما تنضج فطائر الكريب تنزلق بسهوله من المقلاه ثم نقلب الفطيره الكريب على الجهه التانيه حتى تنضج السطح كما فعلا فى الاسفل حتى تنظج من الجهتين ثم تقلب على طبق ونلاحظ ان اول فطيره قد تكون غير مستديره بشكل جيد وهذا لا يهم لان الاولى عادة لا تكون ناجحه


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