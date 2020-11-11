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رياضة

"كاف" يعلن شفاء أحمد أحمد من كورونا

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 11:28 م
احمد احمد
احمد احمد
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عمرو ابوبكر
كشف االحساب الرسمي لـ "كاف" حقيقة شفاء أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم ،بعد تعرضه للاصابة بفيروس كورونا وحجزه داخل أحد مستشفيات القاهرة. 


وأعلن الحساب الرسمى لـ كاف، عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قائلًا: "بعد فترة من العزل والمراقبة في المستشفى، غادر أحمد أحمد، صباح اليوم الأربعاء، والآن أصبح رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم غير معدٍ ومع حد أدنى من خطر حدوث مضاعفات. 


وأضاف: يخرج من المستشفى للعودة إلى منزله في القاهرة، وصف له الأطباء فترة نقاهة لمدة 20 يومًا على الأقل، حيث يُطلب منه خلالها الحد من جهوده ، من أجل استعادة طاقته بالكامل".


ويود أحمد أحمد أن يشكر نائبه، وكذلك الأمين العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الذي قام ببعض المهام التي لم يتمكن الرئيس من إنجازها.

وكان أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قد أعلن فى 30 أكتوبر الماضى، إصابته بفيروس كورونا الخطير فى ظل انتشار الفيروس خلال الساعات الماضية فى العديد من الدول.

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