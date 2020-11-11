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أخبار العالم

بعد المطالبة بإعدامه.. فاوتشي يخرج عن صمته: العمل مع ترامب مرهق جدًا

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 11:34 م
أنتوني فاوتشي
أنتوني فاوتشي
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محمد عثمان
كشف كبير خبراء الفيروسات في البيت الأبيض، أنتوني فاوتشي، أن العمل مع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، مرهق جدًا.

وقال فاوتشي في مقابلة تلفزيونية، اليوم الأربعاء، إن عمله مع إدارة ترامب لمكافحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة مرهق جدًا.

وعلى الرغم من أن فاوتشي يعتبر نفسه شخصية غير سياسية، ومن بين أكثر الأصوات ثقة في البلاد فيما يخص فيروس كورونا، إلا أنه واجه هجمات متكررة من أنصار ترامب، وترامب نفسه الذي وصفه مؤخرًا بـ "الكارثة"، وفقًا لموقع "أكسيوس" الأمريكي.

وجاء لقاء فاوتشي التلفزيوني بعد أسبوع من تصريحات عنيفة ضده أطلقها ستيف بانون، مستشار ترامب السابق، حيث اقترح التخلص من فاوتشي وكريستوفر راي مدير مكتب التحقيقات الفدرالية (إف بي آي)، عن طريق "إعدامهما" بأساليب القرون الوسطى.

ورد فاوتشي قائلًا: "عندما يكون لديك شخصيات مثل بانون تدعوا لقطع رأسك فهذا أمر  ليس طبيعيًا بالفعل".

وأضاف: "هذا ليس الشيء الذي تفكر فيه عندما تذهب إلى كلية الطب لتصبح طبيبًا".

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